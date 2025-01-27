الشباب ضد الفيحاء | "إرادة الله" تساعد عبدالرزاق حمدالله يا السومة .. وثنائيته مع "اللاعب الكارثة" تلفت الأنظار!

حمدالله ينقذ نفسه والشباب..

"لا تنظروا إلى مستواه ولكن انتظروا لدغاته دائمًا!".. الحديث هُنا عن عبدالرزاق حمدالله، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

حمدالله هو مثال لـ"المهاجم التقليدي"؛ الذي لا يجب أن ننتظر منه المتعة الكروية؛ ولكنه دائمًا ما يخرج من المباريات؛ وهو مسجلًا هدف أو أكثر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا ما حدث في مباراة الشباب ضد نادي الفيحاء، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

GOAL

وسجل حمدالله هدفين؛ ليقود الشباب للفوز (2-1) على الفيحاء، والوصل بذلك إلى النقطة 29، في "المركز السادس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي.

ومن ناحيته.. تجمد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء عند النقطة 15، في "المركز الرابع عشر" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، للموسم الرياضي الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد أداء عبدالرزاق حمدالله في مباراة الشباب ضد الفيحاء، مساء اليوم الإثنين..