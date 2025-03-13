الشباب والعروبة | "استغل غيابك للسخرية والاقتراب منك" .. القدر رحمك يا السومة من "معاناة معتادة" أمام عبدالرزاق حمدالله!

حمدالله يقسو على العروبة في غياب السومة

الفريقان لا يتنافسان على لقب دوري روشن السعودي؛ وعلى الرغم من ذلك كانت كل الأنظار تتجه إلى مباراة الشباب والعروبة، مساء اليوم الخميس.

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السر في ذلك؛ هو أن الشباب والعروبة يضمان أفضل "هدافين" في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين؛ وهما عمر السومة وعبدالرزاق حمدالله.

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لكن.. القدر حرمنا من رؤية مواجهة مباشرة بين هذا الثنائي الكبير؛ وذلك بعد معاناة السومة مع الإصابة؛ ليظهر حمدالله فقط.

ونجح حمدالله في قيادة فريقه الشباب، لتحقيق فوزٍ كبير على العروبة (6-0)، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وبهذه النتيجة.. رفع الشباب رصيده من النقاط إلى 43، في "المركز السادس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بينما تجمد العروبة عند النقطة 26، في "المركز الثاني عشر" مؤقتًا.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور حمدالله وغياب السومة، في مباراة الشباب والعروبة، مساء اليوم.