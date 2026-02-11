Getty Images
السير جيم راتكليف يواجه ردود فعل عنيفة بعد تصريحات مالك مانشستر يونايتد المفاجئة حول "استعمار المهاجرين"
تصريحات راتكليف المثيرة للدهشة
تحدث راتكليف إلىقناة سكاي نيوز وأدلى بتصريح مذهل مفاده أن بريطانيا قد "استُعمرت من قبل المهاجرين".
وقال: "لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد مع تسعة ملايين شخص يتلقون إعانات ومستويات هائلة من المهاجرين القادمين". "أعني، لقد تم استعمار المملكة المتحدة. هذا يكلف الكثير من المال.
لقد استُعمرت المملكة المتحدة من قبل المهاجرين، أليس كذلك؟ أعني، كان عدد سكان المملكة المتحدة 58 مليون نسمة في عام 2020، والآن أصبح 70 مليون نسمة. هذا يعني 12 مليون شخص".
راتكليف مخطئ، حيث تشير مصلحة الإحصاءات الوطنية إلى أن عدد سكان المملكة المتحدة في عام 2020 كان 67 مليون نسمة في منتصف عام 2020، ومن المتوقع أن يصل إلى 70 مليون نسمة في عام 2024. آخر عام يمكن أن يكون فيه ادعاء راتكليف صحيحًا هو عام 2000، عندما كان عدد سكان المملكة المتحدة يقدر بـ 58.9 مليون نسمة.
ولعله ليس من المستغرب أن راتكليف أعرب أيضًا عن دعمه لزعيم حزب الإصلاح نايجل فاراج، مضيفًا: "أعتقد أن نايجل رجل ذكي، وأعتقد أن نواياه حسنة. ولكن بطريقة ما، يمكنك أن تقول الشيء نفسه عن كير ستارمر. أعتقد أن الأمر يحتاج إلى شخص مستعد لأن يكون غير محبوب لفترة من الوقت حتى يتم حل القضايا الكبرى".
يعيش راتكليف في موناكو.
- AFP
راتكليف يدرك شعبية مانشستر يونايتد
أشرف راتكليف على إجراء تخفيضات كبيرة في أولد ترافورد، حيث فقد العديد من العمال وظائفهم في وقت أنفق فيه النادي الملايين بانتظام في سوق الانتقالات.
وحول شعبيته في أولد ترافورد، قال: "لقد رأيت الكثير من هذا في نادي كرة القدم. إذا قمت بأشياء صعبة، والتي شعرنا أننا يجب أن نقوم بها في مانشستر يونايتد... شعرنا أنها كانت الأشياء الصحيحة التي يجب القيام بها. لكنك تصبح غير محبوب للغاية لفترة من الوقت".
وأضاف: "حسنًا، لقد كنت غير محبوب جدًا في مانشستر يونايتد لأننا أجرينا الكثير من التغييرات. لكن من أجل الأفضل، في رأيي. وأعتقد أننا بدأنا نرى بعض الأدلة في نادي كرة القدم على أن ذلك بدأ يؤتي ثماره.
"لكنك تواجه نفس المشاكل في البلد. إذا كنت تريد حقًا التعامل مع القضايا الرئيسية المتعلقة بالهجرة، مع الأشخاص الذين يختارون الحصول على الإعانات بدلاً من العمل لكسب عيشهم، إذا كنت تريد التعامل مع ذلك، فعليك القيام ببعض الأمور التي لا تحظى بشعبية، وإظهار بعض الشجاعة".
رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعي
وقد انتقد المشجعون راتكليف بالفعل بسبب تعليقاته.
رد@JibbaJabb على منشور سكاي قائلاً: "سيكون ذلك مقبولاً لدى الأعضاء الأجانب في فريقه #mufc. يا له من أحمق".
وكتب@MarillionMark: "يا له من مهاجر من موناكو يتهرب من الضرائب ويتفوه بكلام فارغ ويخطئ في جميع الحقائق والأرقام المتعلقة بهذا الموضوع. يمكنكم أن تروا الآن مدى ازدرائه للموظفين المخلصين والمجتهدين في مانشستر يونايتد، الذين عمل بعضهم هناك لعقود. هذا الرجل حثالة!"
وأضاف@Mugs7: "يشتكي من أن الكثير من الناس يتلقون إعانات، لكنه قام بتسريح 450 شخصًا في غضون عامين في مانشستر يونايتد!! وهو يعيش في الخارج في ملاذات ضريبية في موناكو وسويسرا. مانشستر يونايتد مملوك أيضًا لأمريكيين. اجعل الأمر منطقيًا."
قالت@NinaMc789: "من الجيد أن السيد جريم لا يعيش هنا! تعليقات مروعة."
واختتم @Peteholly1971 قائلاً: "لقد استولى الهراء على عقل جيم."
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يخوض يونايتد مباراته التالية ضد إيفرتون يوم الاثنين. ومن غير الواضح ما إذا كان راتكليف سيحضر المباراة. يحتل النادي حالياً المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة المدرب المؤقت مايكل كاريك. ويبتعد حالياً بنقطة واحدة عن تشيلسي الذي يحتل المركز الخامس، وبفارق 11 نقطة عن المتصدر الحالي أرسنال.
ترجمة آلية بواسطة GOAL-e
إعلان