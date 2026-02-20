السيد جيم راتكليف "يُذكّر بمسؤولياته" من قبل الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد تصريحاته المعادية للهجرة

وفقًا لـ Sky News، تحدث الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع راتكليف وذكّره بمسؤولياته كمشارك في كرة القدم الإنجليزية، بعد أن ادعى في تصريحات له لنفس المحطة التلفزيونية أن "المملكة المتحدة قد استُعمرت من قبل المهاجرين".

وكان قد قال: "لا يمكن أن يكون لديك اقتصاد مع تسعة ملايين شخص يتلقون إعانات ومستويات هائلة من المهاجرين القادمين". "أعني، لقد تم استعمار المملكة المتحدة. هذا يكلف الكثير من المال. لقد تم استعمار المملكة المتحدة من قبل المهاجرين، أليس كذلك؟ أعني، كان عدد سكان المملكة المتحدة 58 مليون نسمة في عام 2020، والآن أصبح 70 مليون نسمة. هذا يعني 12 مليون شخص".

أثارت هذه التعليقات ردود فعل عنيفة، بما في ذلك رسالة إدانة من منظمة Kick It Out، وهي منظمة خيرية مناهضة للعنصرية. ومع ذلك، اكتفت الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتذكير راتكليف بأنه يجب أن يضع في اعتباره مسؤولياته الكروية، بدلاً من معاقبة الملياردير أو النادي.