السيتى أفضل دونه؟.. كيفين دي بروينه ليس كالسابق وقد يعيق كتيبة جوارديولا!

تدهور تدريجى لنجم مانشستر سيتى!

ظهر كيفين دي بروينه، نجم فريق مانشستر سيتي بعيدًا عن مستواه خلال مواجهة فريقه ضد ليفربول فى قمة مواجهات الدوري الإنجليزي التى انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 ولم يترك لجوارديولا، أي خيار سوى تبديله.

وفي بداية فيلم Skyfall، تم السماح لجيمس بوند بالخدمة الفعلية في MI5 مرة أخرى بعد نجاته من إطلاق نارى وحذره جاريث مالوري، قائلًا: "انظر، لقد تعرضت لإصابة خطيرة ليس هناك عيب في قول ذلك لقد فقدت خطورتك والعار الوحيد هو عدم الاعتراف بذلك إلا بعد فوات الأوان".

ويبدو أن كيفين دي بروينه، يواجه نفس الأمر مع مانشستر سيتي، بعد أن كافح من أجل عودته إلى تشكيل بيب جوارديولا في يناير الماضي بعد أن غاب اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا عن النصف الأول من الموسم بسبب خضوعه لعملية جراحية في أوتار الركبة.

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وشارك دي بروينه، فى سادس مباراة أساسية له بالدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد يوم الأحد الماضي، وجاء هدف مانشستر سيتي من صناعة دي بروينه، لكنه اختفى بعد ذلك وقرر جوارديولا، إخراجه وإشراك ماتيو كوفاسيتش، بدلًا منه في الدقيقة 69.

وكان رد فعل دي بروينه، مثيرًا للجدل حيث اعترض وظهر محبطًا من قرار جوارديولا، وقال مدرب السيتى عندما سئل عن الخلاف بينهم على خط التماس: "كنا أفضل بعد ذلك".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها مستوى دي بروينه، مما يؤدى إلى مشكلة صعبة لمدرب السيتي الذي لا يستطيع تحمل أي متعثرين في محاولته لتحقيق لقب محلي رابع قياسي.