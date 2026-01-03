السودان ضد السنغال | رقم ماني أطفأ حماسهم ولكن "عامر" أملكم يا صقور الجديان .. وميندي يعمق جراح الأهلي!

في الوقت الذي مرّ فيه النادي الأهلي بلحظات صعبة خلال مواجهته أمام النصر، في كلاسيكو دوري روشن السعودي للمحترفين الذي أُقيم مساء الجمعة، لمع نجم الحارس السنغالي إدوارد ميندي على الساحة القارية، ليؤكد قيمته الكبيرة ويقود منتخب بلاده نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.
وتلقى المنتخب السنغالي هدفًا مبكرًا أمام منتخب السودان، ما وضعه تحت ضغط كبير في الدقائق الأولى، خاصة مع الحالة المعنوية المرتفعة لـ"صقور الجديان" الذين كادوا يضاعفون النتيجة في فرصة محققة كادت تغيّر مجريات اللقاء. إلا أن ميندي كان حاضرًا في اللحظة الحاسمة، بتصدٍ مميز أنقذ به مرمى بلاده من هدف ثانٍ محقق.
وشكّل هذا التصدي نقطة التحول الأبرز في المباراة، إذ حافظ على بقاء النتيجة عند 1-0، ومنح لاعبي السنغال فرصة استعادة توازنهم والعودة تدريجيًا إلى أجواء اللقاء، قبل أن ينجحوا في إدراك التعادل ثم تسجيل هدف التقدم قبل نهاية الشوط الأول، في سيناريو أكد من جديد أن خبرة الحراس الكبار قد تحسم مصير المباريات في أدق التفاصيل.
وفي نفس الوقت لا يقدم الحارس عبد الرحمن الصانبي المستوى المطلوب مع الأهلي، إذ ينتظر جمهور الراقي عودة ميندي في أسرع وقت، ولذلك فإن تأهل السنغال لم يُسعد جمهور الأهلي.