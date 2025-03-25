السوبر كلاسيكو: موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن لقاء السوبر كلاسيكو بين الأرجنتين والبرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أمريكا الجنوبية ..

يستضيف ملعب المونومينتال قمة نارية بين الأرجنتين والبرازيل في السوبر كلاسيكو ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في 2026.

الأرجنتين بحاجة إلى نقطة واحدة فقط للتأهل بصورة رسمية إلى المونديال، بينما يسعى منتخب البرازيل للاستمرار في صحوته والرد على خسارته للمرة الأولى في التصفيات على أرضه أمام التانجو.

ويغيب ليونيل ميسي عن قائمة الأرجنتين للإصابة كما غادر لاوتارو مارتينيز المعسكر.

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وبعد عودة نيمار لقائمة البرازيل، خرج قبل أيام بسيطة من المباريات بسبب الإصابة.

وفي التقرير الآني، نستعرض موعد مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 في أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة.