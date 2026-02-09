Goal.com
أحمد فرهود

على السعوديين الحذر: بين مراسلات كريم بنزيما الصادمة و"ابتزاز" كريستيانو رونالدو.. عندما يتم استغلال الأزمات بـ"أقبح طريقة"

الاصطياد في الماء العكرة أصبح فنًا عند البعض..

في ملاعب المملكة العربية السعودية، الكرة لا تهدأ أبدًا؛ لكن خارجها ثمة مباريات من نوعٍ آخر، تُدار خلف الشاشات.

وبينما يركض الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، لصناعة المجد في الملاعب السعودية؛ تهرول بعض الحسابات الوهمية خلف "الترند"، بأي ثمن.

لم يعد الخبر هو الهدف، بل أصبح الجدل هو البضاعة؛ حيث تحوّل "صاروخ ماديرا" و"الحكومة"، إلى مادة خصبة لنسج شائعات تتجاوز حدود المنطق.

ومن المعروف أن رونالدو قاطع مباريات النصر، في الفترة الماضية؛ بسبب احتجاجه على سوء ميركاتو الفريق - بالمقارنة مع منافسيه -، ولفرض بعض الشروط الخاصة.

أما بنزيما أثار جدلًا كبيرًا؛ بعدما انتقل من نادي الاتحاد إلى عملاق الرياض الهلال، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

ونحن سنحاول من ناحيتنا في السطور القادمة، استعراض كيف تم استغلال أزمتي رونالدو وبنزيما في الملاعب السعودية؛ لنشر بعض الشائعات "الخطيرة"، بعيدًا عن الكواليس الخبرية التي تخرج من حينٍ لآخر.

  • Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    استغلال أزمة كريم بنزيما مع لاعبي الاتحاد بـ"أقبح طريقة"!

    عندما انتقل المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، من نادي الاتحاد إلى عملاق الرياض الهلال، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ ترددت أنباء قوية، عن خلافات بينه وعدد من لاعبي العميد.

    هذه الأنباء قد يكون فيها جزء كبير من الحقيقة؛ حيث تم سؤال بنزيما عن الأمر بعد مشاركته الأولى مع الهلال، ليرد  قائلًا: "اسألوا لاعبي الاتحاد".

    بنزيما سجل 3 أهداف "هاتريك" وصنع آخر؛ ليقود الهلال للفوز (6-0) في الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026، في أول ظهور له بقميص الزعيم.

    وبعد هذه المباراة، تم سؤال المهاجم الفرنسي عن سر عدم توديع لاعبي الاتحاد له - في إشارة إلى الخلافات المزعومة -؛ ليكتفي بالرد سالف الذكر، والذي يؤكد أن هُناك شيء خلف الكواليس بينهم بالفعل.

    لذلك.. المشكلة ليست في الأخبار التي تم تداولها في وسائل الإعلام، بشأن بعض الخلافات بين بنزيما وزملائه السابقين في الاتحاد؛ وإنما في محاولة بعض الحسابات لاستغلال هذه الأزمة، لترويج شائعات خطيرة. 

    حسابات وهمية استغلت وقائع سابقة مست أخلاق بنزيما؛ لتنشر خبرًا لا أساس له من الصحة على لسان أحد لاعبي الاتحاد، بأن المهاجم الفرنسي حاول "مراسلة" شقيقته الصغيرة.

    وبالطبع.. اتضح كذب هذا التصريح؛ وأنه محاولة لاستغلال أزمة بنزيما عند انتقاله من الاتحاد إلى الهلال، لزيادة التفاعل فقط.

  • toni-kroos(C)Getty Images

    محاولة التقليل من دوري روشن السعودي بـ"سلاح كروس"

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. بعض الحسابات عبر منصات التواصل الاجتماعي، حاولت استغلال أزمة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، والتي تحدثنا عنها في بداية التقرير؛ وذلك لنشر بعض الأخبار الكاذبة، على النحو التالي:

    *  أولًا: نشر خبر يُفيد بانسحاب "فوكس سبورتس" من تغطية مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بسبب أزمة رونالدو.

    * ثانيًا: نسب تصريح للنجم الألماني "المعتزل" توني كروس؛ يقول فيه إن لا أحد سيتابع دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حال رحيل رونالدو.

    ولنفهم لماذا تم نشر مثل هذه الأخبار، التي تم التأكُد من عدم صحتها فيما بعد؛ لابد أن نعود بالذاكرة إلى الوراء  قليلًا.

    مثلًا.. لا يغفل عن أحد، مواقف كروس "المعادية" لدوري روشن السعودي؛ وكذلك تعاقد العديد من القنوات العالمية مع الرابطة السعودية المحترفة لنقل مباريات الدوري، بعد انضمام رونالدو للنصر في يناير 2023.

    ومن هُنا.. عندما يتم نسب تصريح لكروس - مثل ذلك الذي ذكرناه -؛ سيسهل على الكثير تصديقه، وستقوم وسائل الإعلام المختلفة بنقله.

  • cristiano-ronaldo(C)Getty Images

    وزارة الرياضة تتصدى سريعًا لشائعة "ابتزاز رونالدو"

    أيضًا.. قامت إحدى المنصات في الساعات الماضية؛ بنشر تصريح منسوب إلى سمو وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ضد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

    ونُسِب إلى وزير الرياضة، اتهامه لرونالدو بمحاولة "ابتزاز" السعودية؛ وذلك بعد انقطاعه عن مباريات فريق النصر الأول لكرة القدم، لتنفيذ بعض شروطه الشخصية.

    لكن.. وزارة الرياضة سارعت لنفي هذا التصريح تمامًا؛ مؤكدة أن الفيصل لم يدل بأي تصريح، مع أي منصة.

    والبعض استغل الغضب السعودي المشروع، ضد الأسطورة البرتغالية؛ وذلك بنشر تصريحات على لسان وزير الرياضة، يُهاجم فيها اللاعب.

    ومن المعروف "الاتزان الكبير" الذي يتمتع به الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ لذلك فإنه إذا تدخل في أزمة رونالدو، سيكون من خلال المناقشات العقلانية وليس مثل هذه التصريحات العلانية.

  • Cristiano Ronaldo Karim Benzema Saudi Pro League 2025 Al-Nassr Al-IttihadGetty

    الخلاصة.. الانقسام الرياضي أمر طبيعي ولكن احذروا!

    الخلاصة من كل ما سبق؛ هو أنه على السعوديين أن يتعاملوا بحرص مع شائعات التواصل الاجتماعي، في أزمتي الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

    نعم.. من حق الجمهور الاتحادي أن يغضب من بنزيما، بسبب رحيله عن الفريق والانتقال إلى الاتحاد؛ وكذلك من الطبيعي أن يكون هُناك انقسام بشأن تصرف رونالدو، وهل هو تصحيح أو خاطئ.

    كذلك.. لابد أن تخرج الكثير من الاخبار والكواليس، بالتزامن مع الأزمتين؛ بعضها تظهر صحتها، وأخرى يتم نفيها.

    إلا أن الأمر الخطير؛ هو نشر بعض الشائعات التي تهدد سمعة اللاعب - مثلما حدث في خبر مراسلات بنزيما لشقيقة نجم الاتحاد -، أو تداولها لمجرد الانتقام منه.

    ومن غير المنطقي أيضًا؛ محاولة استغلال أزمة رونالدو للتقليل من الكرة السعودية أو العكس بالطبع، لأنها تعكس صورة سلبية أمام العالم أجمع.

    والأمر الذي لا شك فيه أبدًا، هي أن الكرة السعودية أصبحت تجذب أنظار العالم أجمع الآن؛ لذلك فإن كل ما سيحدث فيها، سيظل يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

