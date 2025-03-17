السعودية تتسوق في ليفربول! .. زميل جديد لمحمد صلاح مرشح للانتقال إلى دوري روشن

اسم عالمي مفاجئ قد ينضم إلى كتيبة النجوم في الملاعب السعودية..

يوم بعد آخر.. يظهر اسم عالمي جديد، مُرشح للانتقال إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم؛ خاصة بعد انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر، في يناير من عام 2023.

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وبعد رونالدو.. انضم العديد من النجوم العالميين إلى دوري روشن السعودي؛ أبرزهم: "كريم بنزيما (الاتحاد)، ساديو ماني (النصر)، ورياض محرز (الأهلي)"، إلى جانب نيمار جونيور الذي استمر عامًا ونصف مع الهلال، قبل العودة إلى فريق طفولته سانتوس، وغيرهم الكثير.