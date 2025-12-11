Herve Renard Saudi KSA Ihab Abu Jazar Palestine GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

السعودية وفلسطين | تحية لـ"الفدائي" الذي فضح ضعف هيرفي رينارد .. وأعيدوا منتخب الهلال للتخلص من "الملل الكروي"

منتخب السعودية يحقق الأهم بالتأهل.. والفلسطينيون يغادرون بـ"رأس مرفوع

كرة القدم لعبة قاسية للغاية؛ حيث كثيرًا ما تُقدم للجماهير، سيناريوهات من الصعب تقبلها بسهولة.

أحد هذه السيناريوهات عاشها منتخب فلسطين الأول لكرة القدم، ضد نظيره السعودي، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب "فيفا 2025".

نعم.. الفلسطينيون قدّموا مستويات رائعة، بل أنهم كانوا في طريهم لإيصال المباراة إلى "ركلات الجزاء"؛ لولا الهدف السعودي القاتل، في الدقائق الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني.

وتقدّم منتخب السعودية أولًا، بهدف سجله فراس البريكان من "ركلة جزاء" في الدقيقة 58؛ قبل أن يُعادل الهداف الفلسطيني عدي الدباغ النتيجة، في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 115 أو العاشرة من الشوط الإضافي الثاني؛ سجل محمد كنو هدف الانتصار للمنتخب السعودي، ضد نظيره الفلسطيني.

وبهذه النتيجة.. يودع المنتخب الفلسطيني البطولة العربية، بعد مستوياتٍ أكثر من رائعة؛ بينما ينتظر السعوديون الفائز من مباراة الأردن والعراق، في دور نصف النهائي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد الفوز السعودي الصعب على منتخب فلسطين، مساء اليوم الخميس..

    بقيادة إيهاب أبو جزر.. منتخب فلسطين يقدّم درسًا تكتيكيًا للسعودية وهيرفي رينارد

    قدّم إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين الأول لكرة القدم، واحدة من أفضل نسخ "الفدائي"؛ وذلك خلال مواجهة السعودية، في ربع نهائي كأس العرب "فيفا 2025".

    نعم.. أبو جزر تفوق على الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ من الناحية التكتيكية والفنية، على النحو التالي:

    * أولًا: إغلاق جميع مفاتيح لعب المنتخب السعودي؛ وبالتالي جره إلى الفوضى التكتيكية.

    * ثانيًا: الزيادة العددية في خط الوسط؛ من أجل إحداث التوازن في الحالات الدفاعية والهجومية.

    * ثالثًا: تنويع اللعب الهجومي بين الأطراف والعمق؛ إلى جانب التسديدات القوية البعيدة.

    وبالطبع.. تبقى النقطة المميزة والمعروفة دائمًا عن الفلسطينيين؛ هي القتالية فوق أرضية الملعب، واللعب بروح عالية للغاية.

    الفلسطينيون تفوقوا في القتالية والروح، على نظرائهم السعوديين؛ إلى جانب الإبداع التكتيكي من أبو جزر، ضد رينارد.

    سحب حامد حمدان.. خطأ لا يغتفر من إيهاب أبو جزر أعاد إحياء المنتخب السعودي

    رغم الإشادة الكبيرة بإيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين الأول لكرة القدم؛ إلا أن هُناك خطأ وقع فيه ضد السعودية، قد تكون السبب في خسارة فرصة التواجد في "المربع الذهبي" ببطولة كأس العرب 2025.

    هذا الخطأ هو سحب حامد حمدان، متوسط ميدان المنتخب الفلسطيني، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

    بعد سحب حمدان؛ وجدنا شراسة المنتخب الفلسطيني تقل في خط الوسط، ما ساعد السعوديين على تشكيل الخطورة.

    أيضًا.. لم نعد نشاهد بعد خروج الحمدان، التسديدات الفلسطينية القوية على مرمى السعوديين؛ والتي كانت تسبب الكثير من القلق لهم.

    وبالفعل.. تحكم المنتخب السعودي بقيادة مديره الفني الفرنسي هيرفي رينارد، في الشوطين الإضافيين؛ حيث نجح في تسجيل هدف الفوز (2-1)، والتأهل للمربع الذهبي.

    جيل بدون روح.. لاعبو المنتخب السعودي "لا يقاتلون" فوق أرضية الملعب!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية سنتحدث الآن؛ بخصوص عدم ظهور منتخب السعودية الأول لكرة القدم بروح قتالية عالية في مواجهة نظيره الفلسطيني، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب "فيفا 2025".

    انعدام الروح القتالية؛ أصبح سمة سائدة في الجيل الحالي للمنتخب السعودي، فكثيرًا ما يخذل هؤلاء اللاعبين جماهيرهم في المباريات المهمة.

    والحديث هُنا ليس على النتيجة فقط؛ بل ما يقدّمه لاعبو المنتخب السعودي فوق أرضية الملعب في المباريات المهمة، حيث لا يكون هُناك أي روح أو غيّرة على الشعار.

    بمعنى.. قد يفوز الأخضر السعودي في مباراة مهمة أو مصيرية، مثلما حدث ضد فلسطين في كأس العرب 2025؛ ولكن بفرديات بعض اللاعبين فقط، دون أن نشاهد لا تكتيك من المدرب أو قتالية من اللاعبين.

    والغريب في الأمر أن ذلك يأتي بالرغم أن اللاعبين السعوديين الحاليين؛ هم أكثر من حظوا بدعمٍ، من بين جميع أجيال المملكة المختلفة في كرة القدم.

    بسبب الأداء الممل.. أعيدوا "منتخب الهلال" إلى الأخضر السعودي مجددًا!

    حديثنا عن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لم ينتهِ عند ما ذكرناه في السطور الماضية؛ حيث هُناك نقطة أخرى مُصاحبة لانعدام الروح القتالية، وهي عدم التجانس مثل السابق.

    عدم تجانس نجوم الأخضر السعودي، ظهر بوضوح في مواجهة منتخب فلسطين، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب "فيفا 2025".

    ويُمكن تلخيص عدم التجانس السعودي في مواجهة فلسطين، على أرضية ملعب "لوسيل" في الدوحة القطرية؛ على النحو التالي:

    * أولًا: العديد من الكرات الخاطئة في خط الوسط.

    * ثانيًا: عدم التناغم الحركي بين الأظهرة والأجنحة.

    * ثالثًا: عدم التغطية الجيدة من المدافعين على الطرفين.

    المهم.. أن عدم التجانس السعودي هو سمة ظاهرة منذ فترة؛ ما يجعلنا نتساءل: "هل نحتاج إلى إعادة منتخب الهلال مجددًا؟!".

    نحن هُنا لا نقصد الهلال بالاسم؛ ولكننا نشير إلى الفترة الماضية التي كان فيها المنتخب السعودي، مكونًا من 11 لاعبًا أو أكثر من صفوف الزعيم.

    ورغم أن الأخضر السعودي لم يحقق ألقاب في تلك الفترة أيضًا؛ إلا أننا كنا نشاهد مستويات فنية أفضل، فوق أرضية الملعب.

    وقد يعود ذلك؛ إلى التجانس والانسجام بين نجوم نادي الهلال داخل المنتخب السعودي، ما يجعلهم يفهمون بعضهم بشكلٍ أفضل.

    على العكس تمامًا.. المنتخب السعودي الحالي يتشكل من أندية مختلفة؛ ومن هُنا قد يجد لاعبوه بعض الصعوبات، في التفاهم فوق أرضية الملعب.

    سالم الدوسري ومحمد كنو.. ثنائية إيجابية يجب البناء عليها في المنتخب السعودي

    بعد كل ما ذكرناه.. دعونا نؤكد أن ليس كل شيء سلبي أيضًا، داخل منتخب السعودية الأول لكرة القدم؛ حيث أظهرت لنا بطولة كأس العرب "فيفا 2025" وتحديدًا مباراة فلسطين في ربع النهائي، إيجابيتين واضحتين.

    الإيجابيتان اللتان نتحدث عنهما، يتمثلان في اللاعبين سالم الدوسري ومحمد كنو؛ وذلك على النحو التالي:

    * سالم الدوسري: استعادة أفضل مستوياته الفردية - حتى ولو كانت على فترات -؛ حيث أنه عندما يظهر يكون مؤثرًا للغاية.

    * محمد كنو: عودة ميّزته الكبيرة؛ المُتمثلة في التحرك الرائع من الخلف إلى منطقة الـ18 للمنافس.

    وعندما يكون سالم في قمة مستواه؛ فهو يقدّم هدايا إلى زملائه فوق أرضية الملعب، وهُنا يأتي دور كنو الذي يحوّل هذه الهدايا إلى أهداف داخل الشباك.

    بمعنى.. سالم يستخدم مهاراته وتمريراته السحرية؛ والتي يستغلها كنو بذكاء كبير، من خلال تحركاته من الخلف للأمام والتي تضرب دفاعات الخصم.

    ويكفي أن نقول بإنه من هذه الثنائية؛ نجح المنتخب السعودي من إحراز 3 أهداف في بطولة كأس العرب 2025، بصناعة من سالم وتسجيل كنو. 

    وبالتالي.. فإن هذه النقطة يجب أن يبني عليها الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية الأول لكرة القدم، في المرحلة القادمة.

