انتخابات، خيانة زوجية واللجوء للسعودية.. عندما حوّلت الأقلام والأفواه "شتاء ليونيل ميسي" إلى أيام حارقة

في وقتٍ سابق.. انتشر خبر كـ"النار في الهشيم"؛ بشأن مستقبل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مع عالم الساحرة المستديرة.
ويرتبط ميسي بعقدٍ مع الفريق الأمريكي إنتر ميامي، حتى 31 ديسمبر 2028؛ إلا أنه ترددت أنباء عن عرض الأسطورة الأرجنتينية نفسه على السعودية، خلال الشتاء الحالي.
السبب حسب ما انتشر في بعض وسائل الإعلام وقتها؛ هو رغبة ميسي في اللعب مع نادٍ سعودي لمدة 3 أشهر تقريبًا، خلال فترة توقف الدوري الأمريكي.
لعب الأسطورة الأرجنتينية مع نادٍ سعودي، في هذه الفترة؛ كان سيجعله يحافظ على لياقته البدنية ومستواه الفني، قبل بطولة كأس العالم 2026.
وقيل إن المسؤولين عن الرياضة السعودية، اعتبروا هذا الأمر بمثابة "الإهانة" لهم؛ حيث لا يُمكن أن يصبح دوري روشن، محطة لإعداد أي لاعب.
وأيًا كان هذا الخبر حقيقة أم مجرد كذبة؛ فإن ميسي بإمكانه أن يصل إلى كأس العالم 2026 وهو في أتم جاهزية، على النحو التالي:
* أولًا: استمتع بفترة راحة شتوية؛ وذلك بعد التتويج بلقب الدوري الأمريكي 2025.
* ثانيًا: عاد إلى أجواء المباريات مجددًا؛ وذلك من خلال "جولة الأبطال" الودية لنادي إنتر ميامي.
* ثالثًا: اقتراب عودة المنافسات الرسمية في الولايات المتحدة؛ وذلك قبل 3 أشهر من كأس العالم.
وأساسًا.. كان من الممكن أن يتم استنزاف ميسي "بدنيًا"، إذا لم يحصل على فترة راحة شتوية؛ وانضم إلى أحد الأندية السعودية أو غيرها، في فترة توقف المسابقات الأمريكية.