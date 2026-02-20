Goal.com
أحمد فرهود

انتخابات، خيانة زوجية واللجوء للسعودية.. عندما حوّلت الأقلام والأفواه "شتاء ليونيل ميسي" إلى أيام حارقة

ميسي يستعد لـ"الموسم الأمريكي الجديد" وسط الكثير من الجدل..

بينما يلف صقيع الشتاء عواصم كرة القدم؛ يُعيش الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، أيامًا حارقة من الجدل الذي لا يهدأ.

ميسي ليس مجرد لاعب يُسجل الأهداف، مع الفريق الأمريكي إنتر ميامي؛ بل تحوّل إلى "الورقة الرابحة" التي يُقامر بها الجميع، في المكاتب ووسائل الإعلام.

وما بين الحقيقة والشائعة؛ ارتبط اسم الأسطورة الأرجنتينية بعديد الملفات الساخنة، خلال الفترة القليلة الماضية.

هذه الملفات؛ تتعلق بتاريخه السابق مع العملاق الكتالوني برشلونة، وكذلك مستقبله الكروي وحياته الشخصية.

ونحن سنُسلط الضوء في السطور القادمة؛ على "الشتاء الساخن" الذي عاشه ليونيل ميسي، وكيف أصبح اسمه مادة دسمة في المكاتب ووسائل الإعلام..

    ليونيل ميسي وانتخابات برشلونة

    الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي كتب تاريخه الكروي، مع العملاق الكتالوني برشلونة، قبل أن يضطر للرحيل في صيف 2021، بسبب الأزمة المالية التي ضربت النادي؛ أصبح الاسم الأكثر تداولًا حاليًا، داخل النادي.

    أساسًا.. اسم ميسي لا يُفارق برشلونة أبدًا، باعتباره الأسطورة الحية للنادي؛ إلا أنه زاد في هذه الأيام كثيرًا، بالتزامن مع انتخابات مجلس الإدارة المقررة في شهر مارس 2026.

    وجميع منافسي جوان لابورتا، على كرسي رئاسة برشلونة، يستخدمون اسم ميسي حاليًا في حملاتهم الانتخابية؛ وسط وعود بإعادته إلى النادي مرة أخرى، سواء كـ"لاعب" أو لمساعدة العملاق الكتالوني "إداريًا واقتصاديًا".

    واستخدام اسم ميسي ضد لابورتا - المرشح الأقوى للفوز في الانتخابات -، مفهومًا للجميع في الحقيقة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: لابورتا هو الرئيس الذي رحل ميسي في عهده؛ صيف عام 2021.

    * ثانيًا: العلاقة السيئة بين ميسي ولابورتا؛ حيث يتهم الأسطورة الأرجنتينية الأخير، بخداعه.

    * ثالثًا: صعوبة عودة ميسي إلى برشلونة بأي شكلٍ كان؛ إذا كان لابورتا رئيسًا.

    وقام لابورتا بتقديم وعد إلى ميسي، بتجديد عقده مع برشلونة، فور عودته لرئاسة النادي في 2021؛ قبل أن يتراجع عن ذلك، ويقرر ترك اللاعب يرحل مجانًا.

    وبالتالي.. أصبح اسم الأسطورة الأرجنتينية؛ هو "السلاح الفتاك" في يد منافسي لابورتا في الانتخابات، خاصة أن الأخير قرر أن يخوض المنافسة بشكلٍ رسمي.

  • Lionel Messi, Al Hilal GFXGetty Images / Al Hilal

    ليونيل ميسي ودوري روشن السعودي

    في وقتٍ سابق.. انتشر خبر كـ"النار في الهشيم"؛ بشأن مستقبل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مع عالم الساحرة المستديرة.

    ويرتبط ميسي بعقدٍ مع الفريق الأمريكي إنتر ميامي، حتى 31 ديسمبر 2028؛ إلا أنه ترددت أنباء عن عرض الأسطورة الأرجنتينية نفسه على السعودية، خلال الشتاء الحالي.

    السبب حسب ما انتشر في بعض وسائل الإعلام وقتها؛ هو رغبة ميسي في اللعب مع نادٍ سعودي لمدة 3 أشهر تقريبًا، خلال فترة توقف الدوري الأمريكي.

    لعب الأسطورة الأرجنتينية مع نادٍ سعودي، في هذه الفترة؛ كان سيجعله يحافظ على لياقته البدنية ومستواه الفني، قبل بطولة كأس العالم 2026.

    وقيل إن المسؤولين عن الرياضة السعودية، اعتبروا هذا الأمر بمثابة "الإهانة" لهم؛ حيث لا يُمكن أن يصبح دوري روشن، محطة لإعداد أي لاعب.

    وأيًا كان هذا الخبر حقيقة أم مجرد كذبة؛ فإن ميسي بإمكانه أن يصل إلى كأس العالم 2026 وهو في أتم جاهزية، على النحو التالي:

    * أولًا: استمتع بفترة راحة شتوية؛ وذلك بعد التتويج بلقب الدوري الأمريكي 2025.

    * ثانيًا: عاد إلى أجواء المباريات مجددًا؛ وذلك من خلال "جولة الأبطال" الودية لنادي إنتر ميامي.

    * ثالثًا: اقتراب عودة المنافسات الرسمية في الولايات المتحدة؛ وذلك قبل 3 أشهر من كأس العالم.

    وأساسًا.. كان من الممكن أن يتم استنزاف ميسي "بدنيًا"، إذا لم يحصل على فترة راحة شتوية؛ وانضم إلى أحد الأندية السعودية أو غيرها، في فترة توقف المسابقات الأمريكية.

  • Lionel Messi Argentina 2025Getty

    ليونيل ميسي وكأس العالم 2026

    الآن.. لنتحدث عن مشاركة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مع منتخب بلاده أساسًا، في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

    وقام ميسي بقيادة منتخب الأرجنتين، للتتويج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم؛ والتي استضافتها الدوحة القطرية على أراضيها، عام 2022.

    ومن هُنا.. قيل في الفترة القليلة الماضية إن ميسي قد يكتفي بهذا اللقب، ولا يُشارك في نسخة 2026؛ رغم كل ما ذكرناه في السطور الماضية، بخصوص أخبار عرض نفسه على السعودية.

    وما زاد من حدة هذه الأخبار؛ رفض الأسطورة الأرجنتينية تأكيد تواجده في المونديال؛ حيث صرح أن ذلك متوقف على حالته البدنية، عندما يحين الوقت.

    لكن كل المؤشرات؛ تؤكد أن ليونيل ميسي سيتواجد في كأس العالم 2026 بشكلٍ طبيعي، ما لم يتعرض لأي إصابة خطيرة أو غيرها.

  • Inter Miami CF v New York City FC - Audi 2025 MLS Cup Eastern Conference FinalGetty Images Sport

    ليونيل ميسي والخيانة الزوجية

    أخيرًا.. لم يكتمل شتاء الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي "الساخن"؛ إلا بخبر عن حياته الشخصية، وعلاقته بزوجته أنتونيلا روكوزو.

    وحسب ما أدعته قناة "A24" الأرجنتينية، في الساعات القليلة الماضية؛ اقتربت علاقة الحب التي جمعت ميسي وأنتونيلا منذ الطفولة، من النهاية.

    وزعمت القناة أن ميسي "يواعد" فتاة أرجنتينية، خلال الوقت الحالي؛ بينما دخلت زوجته من ناحيتها، في علاقة مع رجل آخر.

    وهذه ليست المرة الأولى التي ينتشر فيها مثل هذه الأخبار، خاصة عن خيانة ميسي لأنتونيلا؛ وذلك على النحو التالي:

    * عام 2023: قيل إن ميسي دخل في علاقة مع عارضة برازيلية.

    * عام 2024: قيل إن ميسي على علاقة بالصحفية الأرجنتينية صوفيا مارتينيز.

    وفي المرتين تم نفي الأمر تمامًا؛ في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة، بخصوص الخبر التي نشرته القناة الأرجنتينية سالفة الذكر.

