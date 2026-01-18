AFP
السبب غير معلوم .. طلب روني "الغريب" يكشف عن إصابته بالصمم!
روني ينتقل للتحليل
روني مرتبط بعقد مربح مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، مما يتيح له الظهور بشكل بارز في برنامجها الرائد الذي يعرض أبرز أحداث الدوري الإنجليزي الممتاز، Match of the Day. كما عمل أيضًا مع قناة Channel 4 و Amazon Prime.
يحتاج روني إلى ارتداء سماعة أذن قبل الظهور في البرامج الحية، ويحرص على وضع هذه السماعة دائمًا على الجانب الأيمن من رأسه. فلن يتمكن من التفاعل مع المذيعين بشكل صحيح إذا وضعت السماعة على الجانب الأيسر.
- Reuters
كيف فقد روني السمع في أذنه اليسرى؟
وذلك بسبب ظهور حالة طبية مفاجئة. في فيديو "وراء الكواليس" الذي يكشف النقاب عن الحياة في معسكر Match of the Day، يظهر روني وهو يقول لأفراد الطاقم أثناء استعداده للعمل: "هل يمكنني القيام بذلك في هذه الأذن؟ كنت أغلق جهاز الاتصال الداخلي. المشكلة هي أنني أصم في أذني اليسرى. لذلك عندما يكون الصوت عاليًا جدًا، أجد صعوبة في سماع ما تقوله كيلي كيتس [مقدمة برنامج MOTD] أو أي شخص آخر".
لا توجد معلومات رسمية عن كيفية فقدان روني للسمع في أذنه اليسرى، لكنه احتاج إلى 45 غرزة في تلك المنطقة من رأسه بعد أن انزلق على يخت فاخر في الريفيرا الفرنسية أثناء استمتاعه بإجازة في عام 2009.
كان روني نجمًا لامعًا في مانشستر يونايتد والمنتخب الإنجليزي في ذلك الوقت. قضى 13 عامًا لا تُنسى في أولد ترافورد، وسجل 253 هدفًا وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقب دوري أبطال أوروبا.
فوز في الديربي: روني معجب ببداية كاريك كمدرب لمانشستر يونايتد
وهو الآن مراقب مهتم بما يجري في مانشستر، مع دخول الشياطين الحمر عهدًا جديدًا. بعد انفصالهم عن المدرب البرتغالي روبن أموريم، انتقلت مهام الإدارة من دارين فليتشر إلى مايكل كاريك.
حقق في أول مباراة له كمدرب مؤقت فوزًا مثيرًا بنتيجة 2-0 في الديربي على غريمه التقليدي مانشستر سيتي - حيث ألغيت ثلاثة أهداف لمانشستر يونايتد بسبب التسلل - وتحدث روني إلى برنامج Match of the Day عن التأثير الفوري الذي أحدثه زميله السابق: "يا له من بداية رائعة لهذا الرجل. كان هناك الكثير من الحديث هذا الأسبوع، وهي بداية لم يكن ليحلم بها. هذا الأداء هو أفضل ما رأيت من فريق مانشستر يونايتد منذ وقت طويل جدًا.
"عندما تسأل عن سبب حاجة مانشستر يونايتد إلى عودة لاعبيه السابقين، فذلك لأن مايكل كاريك يعرف النادي، ويعرف ثقافته، ويعرف جوهره، وقد رأيت ذلك اليوم. لقد كانوا رائعين للغاية".
سبق أن صرح روني في بودكاسته لـ BBC Sport أنه سيكون على استعداد للانضمام إلى طاقم كاريك التدريبي إذا طُلب منه ذلك. قضى اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا وقتًا في التدريب مع ديربي، دي سي يونايتد، برمنغهام وبليموث.
وقال عن العودة إلى أولد ترافورد: "بالطبع سأفعل. هذا أمر بديهي. أنا لا أتوسل للحصول على وظيفة هنا بالمناسبة. فقط ليعلم الجميع، إذا طُلب مني الانضمام، فسأفعل ذلك بالطبع. تعيين المدير هو الأمر الأكثر أهمية."
- (C)GettyImages
مباريات مانشستر يونايتد 2025-26: الرحلة إلى آرسنال هي التالية
وقد استعان كاريك بزميله السابق في مانشستر يونايتد جوني إيفانز إلى جانبه، مع مشاركة ستيف هولاند أيضًا. وأضاف روني عن لجوء الشياطين الحمر إلى الوجوه المألوفة في وقت الحاجة: "وجود أشخاص يعرفون النادي ويهتمون به ويفهمون ما يتطلبه الأمر ليكون المرء لاعبًا في مانشستر يونايتد - هذا هو ما يحتاجه النادي.
وأردف: "لقد فقد النادي هويته، وفقد ذلك الشعور العائلي، إذا جاز التعبير. هذه فرصة لاستعادة ذلك، واستعادة روح مانشستر يونايتد إلى نادي كرة القدم".
بدأ كاريك بداية جيدة، لكن الأمور لن تصبح أسهل بالنسبة له أو لمانشستر يونايتد، حيث ستكون مباراتهم التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أرسنال المتصدر - مع احتلال الشياطين الحمر المركز الخامس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الرابع.
إعلان