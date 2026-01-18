السبب غير معلوم .. طلب روني "الغريب" يكشف عن إصابته بالصمم!

وهو الآن مراقب مهتم بما يجري في مانشستر، مع دخول الشياطين الحمر عهدًا جديدًا. بعد انفصالهم عن المدرب البرتغالي روبن أموريم، انتقلت مهام الإدارة من دارين فليتشر إلى مايكل كاريك.

حقق في أول مباراة له كمدرب مؤقت فوزًا مثيرًا بنتيجة 2-0 في الديربي على غريمه التقليدي مانشستر سيتي - حيث ألغيت ثلاثة أهداف لمانشستر يونايتد بسبب التسلل - وتحدث روني إلى برنامج Match of the Day عن التأثير الفوري الذي أحدثه زميله السابق: "يا له من بداية رائعة لهذا الرجل. كان هناك الكثير من الحديث هذا الأسبوع، وهي بداية لم يكن ليحلم بها. هذا الأداء هو أفضل ما رأيت من فريق مانشستر يونايتد منذ وقت طويل جدًا.

"عندما تسأل عن سبب حاجة مانشستر يونايتد إلى عودة لاعبيه السابقين، فذلك لأن مايكل كاريك يعرف النادي، ويعرف ثقافته، ويعرف جوهره، وقد رأيت ذلك اليوم. لقد كانوا رائعين للغاية".

سبق أن صرح روني في بودكاسته لـ BBC Sport أنه سيكون على استعداد للانضمام إلى طاقم كاريك التدريبي إذا طُلب منه ذلك. قضى اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا وقتًا في التدريب مع ديربي، دي سي يونايتد، برمنغهام وبليموث.

وقال عن العودة إلى أولد ترافورد: "بالطبع سأفعل. هذا أمر بديهي. أنا لا أتوسل للحصول على وظيفة هنا بالمناسبة. فقط ليعلم الجميع، إذا طُلب مني الانضمام، فسأفعل ذلك بالطبع. تعيين المدير هو الأمر الأكثر أهمية."