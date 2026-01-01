Al Waleed bin Talal Al Hilal GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

قربان ملكية الزعيم! .. تيو هيرنانديز فضح أزمة الهلال أمام الجميع وانتفاضة الجمهور في وجه الوليد بن طلال ليست من فراغ

الجماهير الهلالية تلجأ إلى الوليد بن طلال؛ ولكن..

"إلى عاشق الهلال: لا تجعل سلسلة الانتصارات المتتالية تخدعك"؛ هذه هي الرسالة التي يجب توجيهها إلى جمهور عملاق الرياض، خلال الفترة الحالية.

وأساسًا.. غالبية جمهور الهلال يعلمون أن فريقهم، يُعاني من مشاكل فنية عديدة حاليًا؛ وذلك رغم تحقيق 16 انتصارًا متتاليًا، في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

أبرز هذه المشاكل الفنية؛ تتمثّل في انخفاض "جودة" الخط الهجومي للفريق الهلالي، على عكس ما كان عليه الحال سابقًا.

نعم.. الهلال الذي امتلك هدافين من العيار الثقيل، طوال السنوات الماضية؛ ها هو أصبح في حاجة ماسة للاعبي الوسط والأظهرة، من أجل حسم المباريات.

بمعنى أن مهاجمي الهلال الحاليين، لا يستطيعون تسجيل الكثير من الأهداف في الموسم الواحد؛ لذلك ينتظر الفريق تألق باقي اللاعبين، في صفوفه.

ومن الجميل بالطبع أن يمتلك أي فريق، تنوع في مسجلي أهدافه، وأن لا يقتصر الأمر على لاعب واحد أو اثنين؛ إلا أنه من الأمور الكارثية أيضًا، أن لا يتواجد مهاجم قناص مع نادٍ يُنافس على كافة الألقاب.

  • Theo HernandezGetty Images

    تيو هيرنانديز يفضح أزمة نادي الهلال الكبيرة

    فريق الهلال الأول لكرة القدم يضم في صفوفه حاليًا، مجموعة من المهاجمين والأجنحة؛ وذلك على النحو التالي:

    * رأس الحربة: البرازيلي ماركوس ليوناردو، الأوروجوياني داروين نونيز، عبدالله الحمدان وعبدالله رديف.

    * الأجنحة الهجومية: سالم الدوسري، الثنائي البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا وكايو سيزار، عبدالكريم دارسي ومحمد القحطاني.

    وعلى الرغم من ذلك؛ نجد أن الظهير الأيسر الفرنسي تيو هيرنانديز؛ هو من يسجل في كثير من المباريات، ويحسم النقاط الثلاث لمصلحة الفريق الهلالي.

    آخر المباريات التي فعل فيها تيو ذلك؛ كانت خلال الفوز (3-1) على نادي الخلود، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وعندما كانت النتيجة تُشير للتعادل (1-1)، ظهر الفرنسي المتألق وسجل هدفين، ليقود الهلال لفوز غالٍ للغاية.

    وإذا نظرنا إلى لغة الأرقام؛ سنجد أن تيو هيرنانديز يمتلك 5 أهداف في رصيده بمسابقة دوري روشن السعودي، حيث لا يسبقه أي لاعب هلالي في ذلك سوى ليوناردو.

    ليوناردو سجل 6 أهداف؛ بينما باقي مهاجمي وأجنحة الزعيم الهلالي، يملكون أرقامًا أقل من تيو، في مسابقة الدوري السعودي.

    - هدافو الهلال في مسابقة الدوري 2025-2026

    * 1/ ماركوس ليوناردو: 6 أهداف.

    * 2/ تيو هيرنانديز: 5 أهداف.

    * 3/ روبن نيفيش: 4 أهداف.

    * 4/ مالكوم دي أوليفيرا: 4 أهداف.

    * 5/ داروين نونيز: 4 أهداف.

    وتسجيل مهاجم يلعب في صفوف الزعيم الهلالي، 6 أو 4 أهداف بعد 11 مباراة؛ هو أمر قليل للغاية.

    ومثلًا.. فريق النصر الأول لكرة القدم يضم لاعبين اثنين في خط الهجوم، سجل كل منهما 13 هدفًا في 11 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي؛ وهما الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، ومواطنه جواو فيليكس.

  • FBL-KSA-HILAL-HAZEMAFP

    جماهير الهلال تنتفض بـ"طلب عاجل" إلى الوليد بن طلال

    الآن.. سننتقل إلى جزئية جماهير فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ والتي أكدنا في بداية تقريرنا، أنها تعرف أزمة ناديها بالفعل.

    ودشن جمهور الزعيم الهلالي في الساعات القليلة الماضية، وسمًا عبر منصة "إكس"؛ جاء تحت عنوان: "#الهلال_يحتاج_مهاجم_يالوليد".

    ويُطالب عشاق العملاق السعودي في هذا الوسم، عضو شرف الهلال الذهبي الأمير الوليد بن طلال؛ بتمويل صفقة التعاقد مع مهاجم أجنبي كبير، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    وابن طلال قد يصبح خلال الأسابيع القليلة القادمة، مالكًا للهلال أساسًا؛ وليس مجرد عضو ذهبي فقط، في النادي.

    نعم.. كافة التقارير المحلية أجمعت على اقتراب ابن طلال، من الاستحواذ الكامل على الزعيم الهلالي؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الحصول على الـ75% من أسهم صندوق الاستثمارات السعودي في الهلال.

    * ثانيًا: الاستحواذ على الـ25% من أسهم الهلال المملوكة للدولة - ممثلة في وزارة الرياضة -.

    ولذلك.. فإن مناشدات الجماهير الهلالية لابن طلال الآن؛ يُنظر إليها بأنها ليس مجرد أمنية من عضو شرفي، وإنما طلب مباشر للمالك المرتقب للنادي.

  • SRI LANKA-SAUDI-DIPLOMACYAFP

    الوليد بن طلال.. يجب تقديم "قربان" ملكية نادي الهلال!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نؤكد أن الأمير الوليد بن طلال أصبح عليه الآن، أن يقدّم ما يُمكن تسميته بـ"قربان ملكية الهلال".

    بمعنى.. ابن طلال يجب عليه أن يبذل الغالي والنفيس؛ من أجل تلبية طلبات الجماهير الهلالية، بالتعاقد مع مهاجم كبير.

    الغالي والنفيس الذي نقصده هُنا؛ هو تخصيص ابن طلال "مبلغًا ماليًا ضخمًا" لحسم الصفقة، إلى جانب بذل جهود كبيرة في المفاوضات.

    وبالفعل.. وعد ابن طلال جمهور الزعيم، مساء اليوم الخميس، بتنفيذ كافة مطالبهم؛ حيث كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الهلال يُلبى له"، وذلك في رده على الوسم سالف الذكر - الذي تم تدشينه -.

    وقد يجد المالك المرتقب لنادي الهلال، صعوبات في حسم هذه الصفقة الهجومية، خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2026"؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: صعوبة تخلي أي نادٍ عن مهاجمه الكبير، في الميركاتو الشتوي - منتصف الموسم -.

    * ثانيًا: صعوبة فسخ عقود بعض أجانب الهلال الحاليين، لتفريغ مساحة في قائمة الفريق.

    ولو أراد الهلال فسخ عقود أي من لاعبيه الأجانب، فإنه سيكون مطالبًا بتعويضهم ماليًا؛ ما يصعب من عمل ابن طلال، أو غيره.

  • Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    بعض الأصوات تُعارض "ملكية" الوليد بن طلال للهلال

    المهم من ما ذكرناه في السطور الماضية، أن الأمير الوليد بن طلال يجب عليه تنفيذ وعده؛ وإلا قد يخسر الكثير بين أوساط جماهير الهلال، حال فشل في تلبية مطالبهم بالتعاقد مع مهاجم أجنبي في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    والحقيقة أن هُناك قطاع جماهيري، معترض أساسًا على انتقال ملكية الهلال إلى ابن طلال؛ معتبرين أن هذا الأمر قد يضر بمستقبل النادي، أكثر من إفادته.

    السبب في ذلك أساسًا؛ هو ضعف الخبرة الرياضية لابن طلال ومحيطه - على حد قولهم -، مع الاعتماد على أسماء إدارية بعينها دون غيرها.

    وهُنا.. قد يجد القطاع المعارض للأمير، فرصة ذهبية إذا لم يتم التعاقد مع مهاجم أجنبي في الشتوية؛ من أجل التصعيد، ورفض امتلاكه لهذا الكيان الرياضي الكبير.

    ومن أجل كل ذلك؛ ذكرنا أن التعاقد مع مهاجم أجنبي في الشتوية، قد يكون "قربان ملكية ابن طلال لنادي الهلال".

