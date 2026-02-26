Goal.com
زهيرة عادل

بكاء نجم الرياض أمام الأهلي .. بين المرارة التي تركها الهلال وتكرار واقعة محمد الخوجلي بعد 26 عامًا

في أول خمس دقائق، كان الاصطدام القوي..

واقعة مؤسفة شهدتها الدقائق الأولى من مواجهة الرياض والأهلي، اليوم الخميس، كان بطلها مدافع الأول محمد الخيبري، الذي أعاد للأذهان أحد أشهر مشاهد الحارس النصراوي الأسبق محمد الخوجلي.

الراقي يحل حاليًا ضيفًا على الرياض، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة السعودية، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

ومع أول خمس دقائق من المباراة تقريبًا، وقع إصابة محمد الخيبري..

  • إصابة الرأس .. وغضب الخيبري

    في كرة هوائية مشتركة، ارتقى لها التركي ميريح ديميرال؛ مدافع الأهلي، وثنائي الرياض محمد الخيبري والجزائري فيكتور لكحل، تعرض صاحبا الأرض للإصابة في الرأس، في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

    الخيبري ولكحل اصطدمت رأسهما ببعض، ليسقط كلاهما أرضًا، مع تدخل الجهاز الطبي للرياض بشكل عاجل لعلاجهما.

    حالة لكحل استدعت فقط وضع رباطة على رأسه، أما وضع الخيبري كان أصعب ويبدو أنه أصيب بارتجاج خفيف في المخ على إثر الاصطدام، ليُصر الجهاز الطبي على ضرورة استبداله، وهو القرار الذي لم يتقبله الأخير.

    محمد الخيبري بدى متذمرًا من قرار الجهاز الطبي، وسط حالة غضب كبيرة منه وبكاء، ومحاولات فاشلة لتهدئته من الجهاز المعاون في الرياض.

    الخيبري أمام الكبار .. سوء حظ في 2025-2026

    روح الخيبري وغضبه من الخروج من الملعب رغم حالته الصحية، دافعه في المقام الأول، محاولة انتشال فريقه من مراكز الهبوط، إذ يحتل المركز الـ16 برصيد 16 نقطة فقط.

    لكن هناك دافع شخصي كذلك في الصورة، وسط سوء الحظ الذي يواجهه أمام الكبار في الموسم الجاري..

    صاحب الـ23 عامًا لم يحظ بالمشاركة ذهابًا وإيابًا أمام الرباعي الكبير الهلال، الأهلي، الاتحاد والنصر في الموسم الجاري، بل كانت تضطره الظروف في كل مرة للغياب عن إحدى المباريات.

    على سبيل المثال، غاب المدافع السعودي في مواجهة الهلال بالدور الثاني من الموسم الجاري بدوري روشن، على إثر تراكم البطاقات، بعدما خاض لقاء الدور الأول كاملًا.

    أمام النصر، كذلك غاب محمد الخيبري عن لقاء الدور الأول، وشارك في الثاني.

    مرورًا بالأهلي، الذي واجهه لـ90 دقيقة كاملة في الدور الأول، ثم حالت الإصابة دون مشاركته الليلة.

    وأخيرًا يبقى الأمل في الاتحاد، الذي لعب أمامه مدافع الرياض لقاء الدور الأول، والثاني لم يُلعب بعد.

    تلك الحالة من الغياب المتكرر أمام الكبار لها مرارتها الخاصة، في ظل بحث الرباعي عن تدعيم صفوفه بصفقات محلية شابة في المواسم الأخيرة .. وحال الخيبري كحال الجميع يريد إثبات ذاته في مثل تلك المواجهات، لكن القدر له رأي آخر.

  • المرارة التي تركها الهلال في فم الخيبري

    لنرجع إلى بداية المسيرة الكروية لمحمد الخيبري، هذا المدافع الشاب الذي بدأ في صفوف الفئات السنية بنادي الشباب، قبل أن ينتقل إلى الهلال تحت 23 عامًا في أكتوبر 2020.

    استمر الخيبري عامين في صفوف الهلال تحت 23 عامًا قبل الصعود للفريق الأول في يوليو 2022، ورغم أنه استمر معه عام كامل إلا أنه لم يحظ بأي فرصة مشاركة رسمية معه، مع ترنحه بين الفريق الأول والدرجة الأدنى، ومن هنا بدأ الترنح..

    الهلال استغنى عن الخيبري في صيف 2023 للخليج، ومن وقتها لم يعرف الاستقرار، إذ مثّل النجمة وضمك على سبيل الإعارة، وأخيرًا انتقل للرياض في صيف 2025 في صفقة انتقال حر.

  • تكرار لواقعة الخوجلي

    واقعة محمد الخيبري هذه أعادتنا بالذاكرة 26 عامًا للوراء، تحديدًا لمواجهة النصر أمام الرجاء المغربي في كأس العالم للأندية 2000، وقتما أصيب الحارس محمد الخوجلي.

    حارس النصر سقط فاقدًا لاتزانه بعد ضربة بقدم لاعب الرجاء أسفل الأذن، وعند نهوضه من جديد بدى ثائرًا على الجميع ووصل به الأمر لسب زملائه، كما رفض الخروج من الملعب في البداية قبل أن يستجيب باكيًا.

    عن هذه الواقعة، أوضح الخوجلي: "تعرضت للإصابة، ولا أعلم حتى الآن ما نوع الإصابة، لم أشعر بألم أو جرح، كنت فقط أشعر أنني نائمًا بعدما تلقيت ضربة تحت أذني، سقطت أرضًا ثم نهضت، لكنني لم أكن أتذكر أي شيء، لدرجة كنت أقول للاعبين (أين أهلي؟ وأنا أين؟)".

    وأضاف: "لم أكن في وعيي نهائيًا، لقد قمت بسب المدرب والحكم وقمت بأشياء غريبة، كأنني كنت في حلم. وبعد الذهاب للمستشفى أكدوا أنني لم أكن في وعيي لأن الضربة التي تلقيتها كأنها في مباراة ملاكمة، وقالوا (من الجيد أنه نجا)".

    جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان على وشك إيقاف الخوجلي على إثر سبه للحكم وانفعاله الزائد عن الحد، قبل الاطلاع على تقرير المستشفى الذي أكد أنه لم يكن بوعيه بعد الضربة.

