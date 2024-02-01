"ليست الرقصة الأخيرة إنما المهزلة الأخيرة وإهانة لميسي" .. ردود فعل الصحف العالمية على لقاء النصر وإنتر ميامي

ماذا قالت صحف العالم عن لقاء النصر وإنتر ميامي في كأس موسم الرياض؟

تفاعلت الصحف والمواقع العالمية مع الهزيمة الثقيلة لإنتر ميامي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام النصر السعودي بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، حاملة بعد العبارات الساخرة من الأول.

المباراة انتهت بفوز العالمي بسداسية نظيفة، في ثاني جولات كأس موسم الرياض، بعدما كان قد هُزم الفريق الأمريكي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة الأولى.

وغاب عن المباراة الدون، نظرًا لمعاناته من إصابة عضلية، فيما شارك ليو في السبع دقائق الأخيرة، لمعاناته أيضًا من بعض الإنزعاجات، وعدم رغبة مدربه بالمجازفة به.

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وفي السطور التالية نستعرض سويًا ماذا قالت صحف العالم عن اللقاء الذي أطلقت عليه وزارة الترفيه السعودية "الرقصة الأخيرة"، في إشارة إلى احتمالية أنها المواجهة الأخيرة بين صاروخ ماديرا وليو؟..