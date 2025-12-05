draw
أحمد مجدي

الرابح والخاسر، المحظوظ والحصان الأسود.. "الزهر" يلعب مع منتخبات ويعاند أخرى في قرعة كأس العالم 2026!

قراءة في دور "الحظ" في قرعة كأس العالم 2026

انتهى اليوم المرتقب الذي يمثل أول المراسم "الكروية" الخاصة بكأس العالم 2026 الذي يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك الصيف المقبل.

قرعة كأس العالم 2026 أفرزت العديد من القصص المختلفة التي تشير إلى أن التاريخ قد يعيد نفسه مرارًا وتكرارًا، وقد يبتسم الحظ لمنتخب ويعاند آخر، وقد تقف منتخبات أخرى على الفاصل بين الربح والهزيمة.

إذًا ما هي المنتخبات التي أنصفتها القرعة وكانت سعيدة الحظ معها؟ ومن يستحق لقب الخاسر بجدارة.. بين الرابح والخاسر، والمحظوظ والحصان الأسود، نستعرض لكم المجموعات في هذا التقرير من موقع "جول".

    الأرجنتين.. الرابح الأكبر!

    ليونيل ميسي يستطيع أن يتنفس الصعداء الآن، لأن مجموعة الأرجنتين أتت في المتناول إلى حد كبير، الخصم الأوروبي ليس من الكلاسيكيين وهو النمسا، والمنتخبان الآخران أحدهما حديث عهد بكأس العالم وهو المنتخب الأردني، بينما الجزائريون يملكون خبرات عالية في كأس العالم إلا أنها بالتأكيد لا تستطيع تعويض الفارق الفني "على الورق" مع رفاق "البولجا".

    الأرجنتين ستبدأ مشوارها الصيف المقبل في مجموعة سهلة وبالمتناول، خصوصًا أن البطولة برمتها ستشهد دعمًا جماهيريًا غير مسبوق لفريق الساحر ليونيل ميسي، الذي بات من أهم معالم كرة القدم في البلاد.

    صحيح أن مشاركة ليونيل ميسي من عدمها لا تزال محل شك في كأس العالم 2026، إلا أن وجود الأرجنتين في تلك المجموعة قد يحفزه لاتخاذ قراره بالمشاركة في العرس المونديالي دون قلق الخروج المبكر على الأقل.

    كاب فيردي.. الخاسر بلا شك!

    منتخب كاب فيردي يعد من الأحصنة السوداء في القارة الإفريقية، وقد أخذ مكان العديد من "عتاولة" القارة ممن لم يتأهلوا للمونديال وأبرزهم الكاميرون ونيجيريا، تأهل مباشرة وبصم على أداء استثنائي طيلة التصفيات، وكانت هناك أكثر من فرصة لتنصفه المجموعة أثناء إجراء القرعة.

    كاب فيردي يملك من الفنيات وقاعدة اللاعبين المحترفين في أوروبا ما يجعله مهيأ للظهور بمظهر جيد، عكس منتخبات مثل كوراساو الذين يعرفون أنهم سيشاركون للمرة الأولى في كأس العالم من أجل التمثيل فقط.

    أو منتخبات بنما وهايتي وكوراساو ونيوزيلندا ممن شاركوا في المعترك العالمي من قبل لكن دون نجاح يذكر، لذلك لن يمنوا النفس بأكثر من التمثيل المشرف فقط في مجموعات صعبة وقعوا بها.

    إلا أن المنتخب الإفريقي المشارك في المونديال للمرة الأولى على الإطلاق، وقع في مجموعة نارية تضم كلًا من إسبانيا وأوروجواي والمنتخب السعودي، قرعة تبدو صعبة للغاية على البلد البالغ عدد سكانه 600 ألف نسمة فقط، لكن لا خاسرين في المونديال فالكل رابح.

    أمريكا.. المحظوظ الأبرز

    بشكل عام، أتت القرعة خفيفة الوقع على المنتخبات الثلاثة المنظمة للبطولة وهي أمريكا وكندا والمكسيك، لكن أكثرهم حظًا كان المنتخب الأمريكي.

    ذلك لأن كندا على سبيل المثال والتي وقعت في مجموعة تتكون من قطر وسويسرا تنتظر الفائز من ملحق أوروبي قد يسفر عن وجود العملاق الإيطالي المتوج بكأس العالم في 4 مناسبات سابقة، أو منتخب آخر من ويلز وأيرلندا الشمالية والبوسنة.

    وكذلك تنتظر المكسيك التي وقعت في مجموعة تضم جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية الفائز من ملحق أوروبي قد يسفر عن وجود الفايكنج الدنماركي، أو أحد منتخبات مقدونيا الشمالية والتشيك وأيرلندا.

    أما أمريكا فمجموعتها بالأساس في المتناول إذ يوجد معها كل من باراجواي وأستراليا، والفرق الأوروبية التي تنتظرها في الملحق هي (سلوفاكيا وكوسوفو وتركيا ورومانيا) وأحد هذه المنتخبات سيجاور المنتخب الأمريكي والباراجوياني والأسترالي ما يفسح المجال كي نقول إن الأمريكيين كانوا الأكثر حظًا بتلك القرعة.

    الإكوادور الحصان الأسود.. واسألوا ألمانيا!

    غالبًا ما تكون الأحصنة السوداء مع ألمانيا في النسخ الأخيرة من كأس العالم، لقد خرج المانشافت من بطولتي 2018 و2022 من دور المجموعات لحساب منتخبين آسيويين هما كوريا الجنوبية في مناسبة، واليابان في مناسبة أخرى.

    ألحق الكوريون الهزيمة بالألمان 2-0 في نسخة 2018، كما فعل اليابانيون الأمر ذاته ولكن بهدفين لهدف في نسخة 2022، الإكوادور لديهم فرصة لفعل ذلك مرة أخرى، مع أدائهم الجيد واحتلالهم الوصافة في تصفيات أمريكا الجنوبية قد يكونون حصانًا أسود مثاليًا خلال البطولة.