فيديو | احتال على والدته بالذكاء الاصطناعي: "أمامك 24 ساعة وإلا".. أدريانو يهدد نصابًا بشكل علني!

لم يقف أدريانو مكتوف الأيدي أمام استهداف عائلته، بل لجأ فورًا إلى منصات التواصل الاجتماعي بمقطع مصور انتشر كالنار في الهشيم.
ظهر النجم البرازيلي في الفيديو بملامح غاضبة وجادة، نافيًا بشكل قاطع ما ردده المحتال حول تغييره لرقم هاتفه الشخصي، ومؤكدًا أن الرقم الذي تواصل مع والدته لا يمت له بصلة.
وفي خطوة غير معتادة، وجه أدريانو إنذارًا زمنيًا للمحتال مدته 24 ساعة فقط لإعادة المبلغ المسروق، قائلًا بعبارات صريحة: "العائلة ليست مجالًا للمزاح، أعد الأموال فورًا وإلا سآتي للبحث عنك بنفسي ولن أتركك".
واعتبر المتابعون أن حديث أدريانو يحمل وعيدًا بملاحقة شخصية تتجاوز الإجراءات التقليدية إذا لم يتم تصحيح الوضع.