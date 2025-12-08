Getty/GOAL
توتر "سياسي" في باريس سان جيرمان.. رسالة قوية من زوجة زابارني بعد أزمة زميله "الروسي"!
- AFP
أجواء مشحونة في باريس سان جيرمان
مساء السبت، اكتسح باريس سان جيرمان ستاد رين بانتصار ساحق (5-0) في الدوري الفرنسي. رياضياً، لا غبار على ذلك. لكن في الكواليس، تأخذ الأجواء بعداً آخر. الغياب في اللحظة الأخيرة لإيليا زابارني، الذي أعلن عنه قبل ركلة البداية مباشرة، أثار فوراً تساؤلات وهمسات.
في المؤتمر الصحفي، بدا لويس إنريكي منزعجاً عندما سألته صحفية عن رابط محتمل بين هذا الغياب والمشاركة الأساسية الأولى لماتفي سافونوف في حراسة المرمى الباريسي. أجاب المدرب الإسباني بحدة: "هذا لا يصدق... في كل مرة تطرحين فيها سؤالاً، يكون إشكالياً بعض الشيء. طوال الوقت. إنه مريض. بكل بساطة. لقد كان مريضاً في اليومين الماضيين".
- AFP
سياق جيوسياسي ثقيل
رد الفعل المتوتر هذا لا يأتي من فراغ. منذ بداية النزاع بين روسيا وأوكرانيا، يظهر إيليا زابارني علناً موقفه ضد الغزو الذي تقوده موسكو.
المدافع الأوكراني لا يخفي أبداً التزامه. وهذا يكفي لتغذية تكهنات عديدة بمجرد ارتباط اسمه، ولو بشكل غير مباشر، بلاعب روسي. الشراكة بين زابارني وسافونوف، حتى على ملعب كرة قدم، لا تزال يُنظر إليها بحساسية شديدة في بلاده.
يرى بعض المراقبين الأوكرانيين أن مشاركتهما معاً كأساسيين كانت ستثير موجة من ردود الفعل.
- Getty Images
الرسالة الغامضة لزوجة زابارني
بعد ساعات قليلة من اللقاء، جاءت زوجة إيليا زابارني لتصب الزيت على النار. على تطبيق "تيليجرام"، نشرت أنجلينا رسالة بنبرة حادة: "كما كان يقول جدي: لا تبحثوا عن التوت في القذارة ولا عن الأرواح لدى سكان موسكو".
عبارة قاسية، ومباشرة، انتشرت بسرعة على الشبكات. وقد عززت فكرة أن الوضع يتجاوز الإطار الرياضي بكثير.
- AFP
فضيحة تم تجنبها بصعوبة
قدم صحفي أوكراني، سألته إذاعة "RMC Sport" في نهاية هذا الأسبوع، توضيحاً هاماً: "لا نعلم ما إذا كان المرض ذريعة أم لا، هذا مجرد تكهنات. ما يمكنني قوله هو أنه لو لعبا معاً، لكان ذلك قد أحدث فضيحة في أكرانيا، خاصة في ظل السياق والضربات الروسية الجديدة. الدعاية الروسية كانت ستستغل هذا الوضع". هذه التصريحات تفسر جزئياً لماذا تثير هذه الحادثة ردود فعل كثيرة، تتجاوز حدود الدوري الفرنسي بكثير.
- Getty Images
زابارني واضح في موقفه منذ سبتمبر
هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها إيليا زبارني عن هذا الموضوع. في سبتمبر الماضي، أعرب المدافع الباريسي عن موقفه بوضوح: "الحرب مستمرة، وأنا لا أقيم أي علاقة مع الروس. أما بالنسبة لزميلي في الفريق، فأنا مضطر للتعامل معه على المستوى المهني في التدريبات وسأقوم بواجباتي تجاه النادي. طالما أن الحرب مستمرة، فأنا أؤيد تمامًا عزل كرة القدم الروسية عن العالم".
