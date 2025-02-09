"الدوري السعودي يشبه الفرنسي في هذا الجانب" .. نجم ليون الأسبق يقتحم الجدل الذي أشعله كريستيانو رونالدو

من خاض تجربة في كلا الدوريين يتحدث من واقع تجربته..

"الدوري السعودي أفضل من الفرنسي" .. تصريح قاله البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، منذ فترة، لكنه لا يزال يجر وراءه العديد من ردود الفعل من الجانب الفرنسي؛ بالطبع الغالبية غاضبة وقلة قليلة أيدت بطريقتها.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

صاروخ ماديرا كان قد انضم للعالمي في صيف 2023 في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي بين الطرفين، ومنذ ذلك الحين خرج الدون للتقليل من الدوريين الفرنسي والأمريكي، حيث ينشط في الأخير غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ممثلًا إنتر ميامي.