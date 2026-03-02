Getty Images Sport
الدوري الإنجليزي الممتاز يضطر إلى حذف مقطع فيديو مثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن تعليقًا ساخرًا عن حارس مرمى توتنهام غولييلمو فيكاريو
الهزيمة في كرافن كوتيدج
وجد رجال إيغور تودور أنفسهم في مأزق مبكر، متأخرين 2-0 في أول 34 دقيقة بعد أن منح هدفا هاري ويلسون وأليكس إيووبي فريق كوتاجرز تقدمًا كبيرًا. على الرغم من أن ريتشارليسون تمكن من تقليص الفارق بضربة رأس في الشوط الثاني، إلا أن توتنهام لم يتمكن من إيجاد طريقة لتعديل النتيجة. كانت هذه النتيجة هي الهزيمة الرابعة على التوالي للفريق في الدوري الممتاز، مما أدى إلى تمديد سلسلة عدم الفوز في الدوري إلى 10 مباريات. مع وجود النادي على بعد أربع نقاط فقط من منطقة الهبوط، كان المزاج العام بين جماهير النادي سامًا بالفعل قبل أن يقرر الحساب الرسمي للنادي التدخل بنشر منشور أخطأ الهدف.
المنشور المثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي
نشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يفتخر بوجود 44.9 مليون متابع على X، مقطع فيديو مدته 13 ثانية مساء الأحد يظهر لحظة غريبة من حارس المرمى الإيطالي. أظهرت اللقطات فيكاريو وهو يحاول تسديد ركلة حرة طويلة انتهت مباشرة خارج الملعب لتصبح ركلة مرمى لفريق فولهام. في حين أنه من الشائع أن تسلط حسابات المشجعين المنافسين الضوء على مثل هذه الأخطاء، إلا أنه من غير المعتاد أن تنضم منصة الدوري نفسها إلى "المزاح" على حساب أحد لاعبي الأندية الأعضاء.
كان التعليق المصاحب للفيديو هو ما أثار الغضب حقًا. جاء فيه: "كما تم التخطيط للعب..." قبل أن يضيف: "ركلة حرة مثيرة للاهتمام من فيكاريو" مصحوبة برمز تعبيري مبتسم. اختتم المنشور بكلمة "أوه" تليها رمز تعبيري آخر مبتسم. تم نشره في الساعة 10:55 مساءً بتوقيت غرينتش يوم الأحد، وسرعان ما اكتسب شعبية، وحقق ما يقرب من 400 ألف مشاهدة قبل أن تقرر إدارة الدوري حذفه صباح الاثنين بعد شكوى رسمية سريعة من مسؤولي توتنهام الذين لم يعجبهم أسلوب المنشور.
المشجعون ينتقدون الدوري لعدم حياده
كان رد الفعل من مجتمع كرة القدم فوريًا تقريبًا، حيث تساءل مشجعو مختلف الأندية عن سبب تصرف هيئة إدارية محايدة كحساب ساخر. وفقًا لما أوردته صحيفة ديلي ميرور، لاحظ أحد المراقبين قبل حذف التغريدة: "أنا لست حتى من مشجعي توتنهام، لكن هذا يبدو... لئيمًا؟ يمكنني أن أتفهم وأقدر تمامًا أن يقوم حساب فريق منافس بالسخرية، لكن حساب الدوري الإنجليزي الرسمي؟ يا للهول." تردد هذا الرأي عبر المنصة، حيث طالب المشجعون بمزيد من اللياقة من قناة الاتصال الرئيسية للدوري.
كانت الردود الأخرى لا تقل حدة عن قرار نشر المقطع. وعلق أحد المستخدمين بسخرية: "حساب الدوري الإنجليزي الممتاز الرسمي... أحسنتم يا شباب". وأضاف آخر: "أن يسخر منك الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز أمر جنوني"، بينما شكك ثالث في الدور الأساسي للحساب: "ألا يفترض أن تكون محايدًا وغير متحيز؟" وخلص أحد المشجعين المستائين إلى تلخيص الموقف بقوله: "لا أعتقد أنه من المناسب أن يحاول الدوري الإنجليزي الممتاز أن يكون حسابًا للمزاح. يجب أن يكون فوق ذلك."
الضغط يتزايد على إيغور تودور وفريقه توتنهام
في النهاية، قرار الدوري الإنجليزي الممتاز بحذف الفيديو هو بمثابة اعتراف بخطأ في التقدير التحريري. في حين أن الدوري غالبًا ما يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لإشراك الجماهير الشابة بمقتطفات ومحتوى خفيف، إلا أن تعليق "أوه" بشأن فيكاريو تجاوز الحدود بالنسبة للكثيرين. مع تعامل النادي الآن مع أزمة رياضية ومعركة علاقات عامة مع الدوري، فإن الضغط على إيغور تودور وفريقه لتحقيق الفوز لم يكن أبدًا أعلى مما هو عليه الآن، حيث يسعون إلى الابتعاد عن المراكز الثلاثة الأخيرة.
