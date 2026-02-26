وداع قاري وأموال مهدرة: "الصفر الأوروبي" يفضح ماركو أسينسيو مع فنربخشه.. لكنه أفضل من "صفقة النصر المغشوشة"

دخل نادي فنربخشه التركي، الميركاتو الصيفي لعام 2025؛ وهو يحمل طموحات لا حدود لها، مدعومًا بإدارة تتعاقد مع أسماء رنانة في عالم الساحرة المستديرة.

لكن.. مع اقترابنا من الثلث الأخير للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ها نحن نُشاهد هذه الأسماء الرنانة، لا تقدم المردود المأمول منها في فنربخشه.

عدم تقديم هذه الأسماء، التي كلفت خزينة العملاق التركي الملايين - خاصة فيما يتعلق بالرواتب -، للمردود المأمول منها؛ أشعل غضب الجماهير، بشكلٍ كبير للغاية.

ولنا في النجم الإسباني ماركو أسينسيو، وبعض الأسماء الأخرى، خير دليل على ذلك؛ وهو ما سنستعرضه في السطور القادمة، خاصة بعد توديع فنربخشه مسابقة الدوري الأوروبي رسميًا..