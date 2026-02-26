Goal.com
أحمد فرهود

وداع قاري وأموال مهدرة: "الصفر الأوروبي" يفضح ماركو أسينسيو مع فنربخشه.. لكنه أفضل من "صفقة النصر المغشوشة"

فنربخشه يودع الدوري الأوروبي بمشاركة نجولو كانتي..

دخل نادي فنربخشه التركي، الميركاتو الصيفي لعام 2025؛ وهو يحمل طموحات لا حدود لها، مدعومًا بإدارة تتعاقد مع أسماء رنانة في عالم الساحرة المستديرة.

لكن.. مع اقترابنا من الثلث الأخير للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ها نحن نُشاهد هذه الأسماء الرنانة، لا تقدم المردود المأمول منها في فنربخشه.

عدم تقديم هذه الأسماء، التي كلفت خزينة العملاق التركي الملايين - خاصة فيما يتعلق بالرواتب -، للمردود المأمول منها؛ أشعل غضب الجماهير، بشكلٍ كبير للغاية.

ولنا في النجم الإسباني ماركو أسينسيو، وبعض الأسماء الأخرى، خير دليل على ذلك؛ وهو ما سنستعرضه في السطور القادمة، خاصة بعد توديع فنربخشه مسابقة الدوري الأوروبي رسميًا..

  • Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    ماركو أسينسيو.. نجاح محلي مع فنربخشه وفشل أوروبي كبير

    النجم الإسباني ماركو أسينسيو الذي بدأ مسيرته مع النادي المحلي ريال مايوركا؛ لعب في صفوف أعرق الفرق القارية، قبل الانضمام إلى فنربخشه التركي صيف 2025.

    وانتقل أسينسيو من ريال مايوركا إلى ريال مدريد صيف 2015؛ وذلك بترشيح شخصي من أسطورة التنس الإسباني رافائيل نادل، أحد أكبر عشاق الميرينجي.

    وأعار ريال مدريد اللاعب إلى إسبانيول، فور التعاقد معه مباشرة، لاكتساب الخبرة؛ قبل أن يعود صيف 2016، بتطلعات كبيرة للغاية.

    وكانت بدايات أسينسيو رائعة؛ إلا أنه بدأ يفقد توهجه بعد ذلك، بسبب تهميشه لصالح أسماء أخرى بالإضافة إلى إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

    المهم.. أسينسيو انتقل من الميرينجي إلى فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان 2023؛ والذي أعاره إلى أستون فيلا الإنجليزي من يناير إلى يونيو 2025، قبل بيعه إلى فنربخشه نهائيًا صيف العام الماضي.

    ووضع فنربخشه آمالًا كبيرة للغاية على النجم الإسباني؛ من أجل إعادة الفريق إلى منصات التتويج محليًا، والوصول إلى أبعد نقطة أوروبيًا.

    النتيجة كانت بعد هذه الآمال الكبيرة للغاية؛ هي تألُق أسينسيو محليًا مع العملاق التركي، وفشل كامل أوروبيًا.

  • Marco Asensio of Fenerbahce celebratesGetty Images

    بالأرقام.. هكذا نجح ماركو أسينسيو محليًا وحصل على "0 أوروبيًا"!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن مفارقة النجم الإسباني ماركو أسينسيو مع نادي فنربخشه التركي، محليًا وقاريًا.

    ويساهم أسينسيو بهدف على الأقل، سواء تسجيل أو صناعة، في معظم المباريات التي يُشارك فيها محليًا؛ وذلك على النحو التالي:

    * الدوري التركي: ساهم تهديفيًا في 14 مباراة من أصل 19 شارك فيها.

    * كأس تركيا: ساهم تهديفيًا في المباراتين اللتين شاركا فيهما.

    * كأس السوبر التركي: ساهم تهديفيًا في مباراة من أصل الاثنتين اللتين شارك فيهما؛ مع قيادة فنربخشه للقب.

    وإجمالًا.. ساهم النجم الإسباني في 22 هدفًا "سجل 13 وصنع 9"؛ خلال 23 مباراة شارك فيها محليًا، مع فريق فنربخشه الأول لكرة القدم.

    أما أوروبيًا.. محصلة ماركو أسينسيو هي "0" في كل شيء؛ فهذا اللاعب لم يسجل أو يصنع، كما فشل في تقديم المستوى المأمول منه.

    وشارك أسينسيو في 9 مباريات، بمسابقة الدوري الأوروبي 2025-2026؛ دون أن يسجل أو يصنع أي هدف، مع توديع الفريق التركي نفسه البطولة من "الملحق" المؤهل إلى ثمن النهائي.

  • Fenerbahce-vs-Kasimpasa-SK-23th-week-Trendyol-Super-League-2025AFP

    انهيار فنربخشه بعد مشاركة ماركو أسينسيو ضد نوتنجهام!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب أن نُشير إلى مباراة فنربخشه التركي ضد مستضيفه نوتنجهام فورست الإنجليزي، في إياب "الملحق" المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

    في هذه المباراة.. قام الإيطالي دومينيكو توديسكو، المدير الفني لنادي فنربخشه، بإجلاس النجم الإسباني ماركو أسينسيو على دكة البدلاء لـ"إراحته"؛ خاصة أن الفريق كان شبه مودع للبطولة، عقب الخسارة (0-3) ذهابًا في تركيا.

    إلا أن الأمور انقلبت تمامًا في الإياب، على أرضية ميدان نوتنجهام فورست؛ حيث تقدم فنربخشه (2-0) في الدقيقة 48، أي أنه أصبح على بُعد هدف واحد من معادلة نتيجة الذهاب.

    هُنا.. بدأ توديسكو في الرمي بأوراقة القوية؛ حيث دفع بأسينسيو إلى أرضية الميدان، في الدقيقة 63.

    ولم يستطع أسينسيو تقديم أي إضافة، بعد دخوله المباراة بديلًا؛ بل على العكس تمامًا، فقد فنربخشه أفضليته في اللعب لمصلحة نوتنجهام.

    واستطاع نوتنجهام فورست، تسجيل هدف تقليل الفارق بعد ذلك؛ لتنتهي المباراة (2-1) لمصلحة فنربخشه، لكن مع تأهُل الفريق الإنجليزي بأفضلية الذهاب.

  • Jhon Duran FenerbahceGetty

    كلمة أخيرة.. ماركو أسينسيو افضل من "صفقة النصر المغشوشة"

    وما ذكرناه في السطور الماضية، قد يجعل البعض ينقسم حول طبيعة صفقة النجم الإسباني ماركو أسينسيو؛ وهل هي ناجحة بالنسبة لنادي فنربخشه التركي، أم لا.

    إلا أن من ناحيتنا من الممكن أن نقول، بإنها غير ناجحة؛ لأن لاعب مثل أسينسيو بتجاربه السابقة مع ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، كان يجب أن يقدم الإضافة الأوروبية لفنربخشه - وهو ما ما لم يحدث -.

    لكن أيضًا.. لا تعتبر صفقة أسينسيو فاشلة تمامًا، مثل بعض الأسماء الأخرى التي تعاقد معه فنربخشه، في صيف عام 2025.

    مثلًا.. المهاجم الكولومبي جون دوران، الذي استعاره الفريق التركي من عملاق الرياض النصر؛ فشل بشكلٍ كبير، مع كثير الإصابات أيضًا.

    وبالاتفاق بين فنربخشه والنصر، تم قطع إعارة دوران؛ ثم إرساله إلى الدوري الروسي لمدة 6 أشهر فقط، وتحديدًا من بوابة زينيت سانت بطرسبرج.

    ولا نستطيع أن نحكم على صفقة متوسط الميدان الفرنسي نجولو كانتي، المنتقل من عملاق جدة الاتحاد إلى فنربخشه، في الميركاتو الشتوي الماضي؛ وذلك لأنه لم تمر سوى أيام قلية فقط، على ارتدائه قميص العملاق التركي.

    وبالرغم من ذلك.. سقط فنربخشه قاريًا، بالخروج من "الملحق" المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2025-2026؛ لتكون مؤشرات صفقة كانتي، سيئة للغاية.

