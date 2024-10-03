الدوري الأوربي | سذاجة برونو فيرنانديش لا تنتهي .. وصراع بيدرو ولاكازيت يحرج الصغار!

تشيلسي ينذر الجميع في دوري المؤتمر

أسدل الستار على الجولة الثانية من منافسات الدوري الأوروبي، والتي شهدت مباريات مثيرة كانت السمة الغالبة عليها هي الغزارة التهديفية، حيث أوفت بالوعود للجماهير.

وشهدت المباريات الـ18 للجولة تسجيل 48 هدفًا، بمعدل 2.6 هدف في المباراة، إذ حفلت جميع المواجهات بالأهداف باستثناء مبارتين فقط خيم التعادل السلبي عليهما، (سانت جيلواز ضد بودو/جليمت) و(فيكتوريا بلزن ضد لودوجوريتس رازجراد).

وخطفت مباراة بورتو وضيفه مانشستر يونايتد التي انتهت بالتعادل (3-3)، الأضواء من الجميع، نظرًا للسيناريو المثير، حيث تقدم الضيوف بثنائية راشفورد وهيولوند قبل أن يعدل بورتو النتيجة ويتقدم عبر إدواردو جابريل وثنائية "سامو".

إلا أن البديل هاري ماجواير، لعب دور البطولة في إعادة الشياطين من ملعب إل دراجاو بنقطة ثمينة، حيث سجل هدف التعادل في وقت قاتل، لينقذ فريقه الذي كان يلعب بنقص عددي بعد طرد برونو فيرنانديز، من خسارة قاسية وتعثر للجولة الثانية على التوالي.

وفي مباريات أخرى، سحق لاتسيو "المتصدر" ضيفه نيس بنتيجة (4-1)، وهي نفس النتيجة التي تغلب بها الوصيف ليون على مضيفه جلاسكو رينجرز، بينما عاد توتنهام بانتصار ثمين (2-1) من ملعب فرينكفاروزي المجري، وكان آينتراخت فرانكفورت غير رحيم ببشكتاش التركي، عندما أحرجه في عقر داره بهزيمة قاسية (3-1).

وكانت الظاهرة الرائعة في مباريات اليوم، هي تعدد الأهداف الجميلة وخصوصًا من النجوم الكبار، حيث يتنافس الآن بيدرو نجم لاتسيو ولاكازيت مهاجم ليون على الفوز بجائزة أفضل هدف في الجولة وربما في البطولة كافة.

وعلى مستوى بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حافظ تشيلسي على مسيرته المثالية وسمعة الإنجليز الخارجية، بعد تغلبه على ضيفه جينت البلجيكي بنتيجة (4-2).