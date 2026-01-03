شهد قلب نابولي إطلاق نار وعنفاً في الليل، حيث تورط والد وشقيق فابيو بيزاكاني، مدرب كالياري، في اعتداء خطير. تشير الحصيلة إلى إصابة شاب بطلقات نارية في ساقه وتعرض رجل مسن للضرب، كما أكدت شرطة الدولة التي تدخلت بعد الإنذار الذي ورد من مستشفى "بيليجريني".Getty/Goal
إطلاق نار في نابولي.. وإصابة شقيق مدرب كالياري وضرب والده!
الاعتداء بين "كوارتيري سبانيولي" وشارع "توليدو"
وفقاً لما أفادت به قوات الأمن، حدث التدخل حوالي الساعة الرابعة من صباح اليوم، 3 يناير، بعد بلاغ عن وجود مصاب بطلق ناري ورد من قسم الطوارئ في مستشفى "بيليجريني". الاعتداء، كما روت الضحايا لمحقق مركز شرطة "مونتيكالفاريو"، وقع قبل حوالي ساعة في "فيكو تري ري" بمنطقة توليدو، وهو طريق فرعي يربط "كوارتيري سبانيولي" بشارع "توليدو"، ليس بعيداً عن النشاط التجاري للعائلة وبعد إغلاق محل "بيزادوج سبريتز" (Pisadog Spritz) مباشرة.
إصابة الشقيق وضرب الأب
استناداً إلى التحقيقات الأولية للشرطة، فإن من نفذ الاعتداء هم ثلاثة أشخاص على الأقل، مكشوفي الوجوه. والد فابيو بيزاكاني، البالغ من العمر 67 عاماً، تعرض للركل واللكم، مما أدى إلى إصابته بكدمات اعتبرها الأطباء غير خطيرة. أما شقيق المدرب، البالغ من العمر 27 عاماً، فقد أصيب برصاصتين في ساقه اليمنى. استبعد الطاقم الطبي في مستشفى "بيليجريني" وجود خطر على حياته وقرروا حجزه تحت الملاحظة، بينما تم خروج الوالد لاحقاً.
تحقيقات جارية
يقوم المحققون بجمع وتحليل صور أنظمة المراقبة بالفيديو في المنطقة لتحديد هوية المعتدين. لا تزال دوافع الكمين بحاجة للتوضيح حالياً: بعض الفرضيات الأولية، ومن بينها محاولة سرقة مرتبطة بإيرادات النشاط التجاري للعائلة، لا تجد تأكيدات رسمية في الوقت الراهن، ولهذا السبب يتم تتبع مسارات تحقيق متعددة.