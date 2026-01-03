إطلاق نار في نابولي.. وإصابة شقيق مدرب كالياري وضرب والده!

استناداً إلى التحقيقات الأولية للشرطة، فإن من نفذ الاعتداء هم ثلاثة أشخاص على الأقل، مكشوفي الوجوه. والد فابيو بيزاكاني، البالغ من العمر 67 عاماً، تعرض للركل واللكم، مما أدى إلى إصابته بكدمات اعتبرها الأطباء غير خطيرة. أما شقيق المدرب، البالغ من العمر 27 عاماً، فقد أصيب برصاصتين في ساقه اليمنى. استبعد الطاقم الطبي في مستشفى "بيليجريني" وجود خطر على حياته وقرروا حجزه تحت الملاحظة، بينما تم خروج الوالد لاحقاً.