Nino Caracciolo و معتز الجمال

باتورينا ومازيتيلي ولاوتارو: تشكيل الأفضل في الجولة 21 من الدوري الإيطالي

أفضل 11 لاعبًا في الجولة 21 من الدوري الإيطالي 2025/26. من هم أبطال هذه الجولة؟

لا يتوقف الدوري الإيطالي "سيري آ" أبداً عن الإدهاش ومنحنا الإثارة، مباراة تلو الأخرى، وجولة تلو الجولة.

الجولة 21 لم تكن استثناءً، ما بين نتائج مفاجئة – مثل سقوط يوفنتوس بالضربة القاضية في كالياري – وتأكيدات ومفاجآت درامية.

نجاحات لجميع الأربعة الأوائل في الترتيب، حيث لم تفشل فرق إنتر وميلان ونابولي وروما في تحقيق هدف النقاط الثلاث؛ تعادل لأتالانتا، بينما فاز كومو.

وفي صراع البقاء، حقق فيورنتينا فوزاً خارجياً في "دالارا" ضد بولونيا. لكن من كانوا الأبطال الكبار في هذه الجولة؟ فيما يلي التشكيلة المثالية للجولة 21 من الدوري الإيطالي باختيار موقع "جول".

  • Marco Carnesecchi AtalantaGetty Images

    كارنيسكي (أتالانتا)

    إذا عاد أتالانتا من رحلة بيزا وفي جعبته نقطة واحدة، فإن الفضل في ذلك يعود إليه بنسبة كبيرة: شيد جداراً وتصدى لكل ما يمكن صده، وقام بما لا يقل عن أربعة تصديات خارقة أمام توريه، مايستر، موريو وبيتشينيني.

  • Dodo Fiorentina JuventusGetty Images

    دودو (فيورنتينا)

    عودة للماضي بالنسبة للبرازيلي، الذي خاض 90 دقيقة على طريقته الخاصة. ركض متواصل وضغط مستمر على الجهة اليمنى، وكانت تمريرته الحاسمة (أسيست) سبباً في هدف بيكولي: كان عاملاً حاسماً في فوز "الفيولا" في ملعب دالارا على بولونيا.

  • Yerry Mina CagliariGetty Images

    مينا (كالياري)

    قلب، وعزيمة، وخبرة، وقوة بدنية. أبقى ديفيد تحت السيطرة وصد كل من حاول المرور من جهته. أظهر قيادته في الدقائق الأخيرة عندما رفع يوفنتوس نسق المباراة بحثاً عن التعادل.

  • Davis Akanji Udinese InterGetty

    أكاجاني (إنتر)

    يجعل كل شيء يبدو سهلاً، حتى ما هو ليس كذلك على الإطلاق. سيد في ألعاب الهواء، يقرأ المواقف بشكل استباقي ويبعد الخطر بجودة ورقي دون أن يقع في الارتباك أبداً.

  • Dimarco InterGetty Images

    ديماركو (إنتر)

    اقترب من تسجيل هدف وأبقى دفاع "البيانكونيري" (أودينيزي هنا المقصود باللونين الأبيض والأسود لغير اليوفي في سياق المباراة) في قلق دائم: يلعب كمهاجم إضافي أكثر منه كجناح وسط ميدان. يمتلك القوة والسرعة كما في أفضل أيامه.

  • Mazzitelli 2-1Getty Images

    مازيتيلي (كالياري)

    ليلة من الأحلام. هدف رائع بتسديدة مباشرة من خارج المنطقة أهدى كالياري النجاح ضد "البيانكونيري" (يوفنتوس)، وفاز بجميع المواجهات الثنائية تقريباً في خط الوسط.

  • Rolando Mandragora Bologna Fiorentina Serie AGetty

    ماندراجورا (فيورنتينا)

    توغل مثالي في لقطة الهدف (واحد من أهداف كثيرة) مما زاد من قيمة أدائه المتكامل في الشقين الدفاعي والهجومي. لا يدخر جهداً أبداً، وكان ثميناً أيضاً على المستوى التكتيكي.

  • Como 1907 v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport

    باتورينا (كومو)

    بداية وانطلاق وفوراً هدف. ثم تمريرة حاسمة بالكعب للهدف الثالث الذي سجله نيكو باز: كان من المستحيل مراقبته خلال الـ 74 دقيقة التي قضاها في الملعب، مع لمسات فنية تليق بالأبطال حقاً. كان الأفضل في ليلة الأوليمبيكو التي تغلب فيها كومو بسهولة على لاتسيو.

  • Nico-Paz(C)GettyImages

    نيكو باز (كومو)

    ليلة أخرى للتاريخ للموهبة الأرجنتينية الشابة: هدفان، وتمريرة حاسمة "بالمليمتر" أرسلت دا كونها نحو المرمى، والجودة المعتادة في الاستحواذ على الكرة كما يطلب فابريجاس. أهدر ركلة جزاء، لكنه عوض ذلك بأداء آخر يستحق التصفيق.

  • Donyell Malen Roma 2025-26Getty Images

    مالين (روما)

    مالين يقدم نفسه لروما وللدوري الإيطالي بأفضل طريقة ممكنة: هدف ملغى، وآخر محتسب. ثمين في حماية الكرة، ويبدو أنه يمتلك الخصائص المناسبة للتكيف بشكل مثالي مع أسلوب لعب جاسبريني.

  • Inter Milan's Argentinian forward #10 Lautaro Martinez celebratesGetty Images

    لاوتارو مارتينيز (إنتر)

    الجميع عند أقدام لاوتارو، مرة أخرى. الهدف ما هو إلا جوهرة تزين مباراة فعل فيها الأرجنتيني الكثير وكان جيداً دائماً: يركض، يقاتل، يصنع اللعب وينهي الهجمات. يعطي القدوة حتى عندما يتعلق الأمر بالتراجع لاستعادة الكرة.

