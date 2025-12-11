في الشرق الأوسط وجنوب آسيا .. الدوري الإسباني يعلن عن شراكة استراتيجية مع "سترايف"!

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لاليجا" و"سترايف" وهي شركة استثمارية خاصة متخصصة في مجالات الرياضة والترفيه تتخذ من مملكة البحرين مقراً لها، عن توقيع مشروع مشترك يهدف إلى تسريع نمو لاليجا وتعزيز حضورها على المدى الطويل في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، ستستحوذ شركة سترايف على حصة تبلغ 50% في لاليجا الشرق الأوسط وجنوب آسيا، وهي شركة مقرها دبي، وتعمل من خلالها لاليجا في المنطقة منذ أكثر من أحد عشر عامًا.

ويهدف هذا المشروع المشترك إلى تسريع نمو علامة لاليجا وتعزيز مكانتها في سوقٍ استراتيجية، كما يتيح العمل المشترك على تطوير فرص جديدة في إحدى أكثر المناطق نشاطًا عالميًا.

تظل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا من بين أكثر الأسواق العالمية الواعدة للاليجا. ويضم فريق الشركة حاليًا 20 متخصصًا يعملون في كل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والعراق، ومصر، والمغرب، والهند، والأردن، وتركيا.

ومن خلال هذه المواقع الاستراتيجية، تعمل لاليجا جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة وأصحاب الشأن في قطاع الرياضة لدفع عجلة التطوير داخل منظومة كرة القدم إقليميا. حيث يبرز نشاط لاليجا الإقليمي من خلال الشركاء التجاريين، وأكاديميات لكرة القدم، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الاستشارية الاستراتيجية، مما يعكس التزامها بتطوير القطاع الرياضي والإعلام الرياضي بشكل مستدام ومتجدد.

ويعد انتشار لاليجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا ذو تأثيرٍ كبير، حيث يوجد أكثر من 500 مليون مشاهدة تراكمية، ولديها أكثر من 55 مليون متابع عبر قنوات التواصل الاجتماعي في المنطقة، ما يعكس قوة الروابط وشغف الجماهير المحلية للدوري الاسباني "لاليجا".

وأبرز خافيير تيباس، رئيس لاليجا: "في سوق يُعدّ استراتيجيًا للغاية بالنسبة لليغا مثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، سيسمح لنا هذا الاتفاق مع شركة سترايف بالنمو بوتيرة أسرع وفتح أسواق جديدة، من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع شريك يتمتع باحترافية قوية وسمعة واسعة وتأثير كبير في أنحاء المنطقة كافة."

وقالت مايتي فينتورا، المديرة العامة لـلاليجا الشرق الأوسط وجنوب آسيا: "يعزّز هذا الاتفاق التزامنا طويل الأمد تجاه منطقة نراها أساسية لنمو لاليجا العالمي. نهدف إلى أن نكون أقرب إلى جماهيرنا، وأن نفهم عاداتهم بشكل أفضل، وأن نبني شراكات محلية تتيح لنا الاستمرار في تقديم قيمة مستدامة بمرور الوقت."

ويأتي توقيع هذا الاتفاق في وقت تشهد فيه لاليجا مرحلة من الترسيخ والتوسع الاستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.