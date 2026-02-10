الخليفة المرتقب للويس فيغو؟! رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز يستهدف التعاقد مع لاعب "أحلامه" من برشلونة

سجل بيدري 227 مباراة في جميع المسابقات مع برشلونة حتى الآن، وسجل 23 هدفًا، وساعد النادي في الفوز بلقبين في الدوري الإسباني وكأس الملك مرتين. وقع عقدًا جديدًا لمدة خمس سنوات في كامب نو في يناير من العام الماضي، والذي تضمن بندًا بقيمة مليار يورو لصد أي محاولات من الأندية الأخرى لضمه.

وقال بعد الإعلان: "أنا سعيد لوجودي في المكان الذي أريده، والآن عليّ أن أستمر في الاستمتاع بكرة القدم وبوجودي هنا في برشلونة".

"لقد قلت ذلك مرات عديدة، لقد كان حلمًا منذ أن كنت صغيرًا، وإطالة أمد هذا الحلم هو أجمل شيء يمكن أن يحدث لي".