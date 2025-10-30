Erling Haaland(C)Getty Images
في خطوة جديدة أثارت نقاشًا بين الجماهير والخبراء، تصدّر النجم النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي ومنتخب النرويج، عناوين الصحف بعد نشره أول فيديو على قناته الجديدة في "يوتيوب"، والذي تجاوز حاجز خمسة ملايين مشاهدة خلال أيام قليلة، ليس بسبب أهدافه أو تدريباته، بل بسبب مشروب غير متوقع: "الحليب الخام غير المبستر".

في الحلقة التي حملت عنوان "يوم في حياة لاعب كرة محترف"، كشف هالاند عن تفاصيل يومه المعتادة، من روتينه الغذائي إلى حبه لطهي شرائح اللحم "توماهوك"، لكن أكثر ما لفت الانتباه كان إعلانه أنه يشرب الحليب الخام مباشرة من المزرعة، وهو مشروب يصفه بـ"الغذاء الخارق"، معتبرًا أنه "جيد للمعدة والبشرة والعظام والعضلات"، مضيفًا بثقة: "لهذا السبب أشربه كل يوم".

    بحسب ما نقلته شبكة "بي بي سي" عن مصادر مقربة من اللاعب، فإن هالاند يواظب على شرب كوب من الحليب الخام كل صباح، وآخر بعد نهاية التدريب، وهي عادة مرافقة له منذ طفولته.

    اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يرى أن هذه العادة تمنحه شعورًا بالصحة والنشاط، معتبرًا أنها خيار وأسلوب في الحياة أكثر منها خطة تغذية رياضية.

    ورغم الجدل الذي أثاره هذا الأمر، أكد المصدر ذاته أن بعض لاعبي مانشستر سيتي الآخرين كانوا يشربون الحليب الخام حتى قبل انضمام هالاند إلى الفريق، دون أن يُعرف عددهم أو مدى انتظامهم في ذلك.

    يُعرف الحليب الخام بأنه الحليب الذي لم يخضع لعملية البسترة، أي لم يتم تسخينه للقضاء على البكتيريا الضارة، وفي المملكة المتحدة، تُباع معظم أنواع الحليب مبسترة لتجنب خطر التلوث الغذائي، أما الحليب الخام فيُنتج بطريقة مختلفة، إذ يُعبّأ مباشرة من الحيوان إلى الزجاجة دون أي معالجة.

    وهنا تكمن الخطورة. فبحسب هيئة معايير الغذاء البريطانية (FSA)، قد يحتوي الحليب الخام على بكتيريا مسببة للتسمم الغذائي، مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية، ولذلك تحذر الهيئة من تناوله بالنسبة للفئات ذات المناعة الضعيفة مثل الأطفال الصغار، والحوامل، وكبار السن، أو من يعانون من أمراض مزمنة.

    تقول نائبة مدير السياسة في الهيئة، ناتاشا سميث: "رغم أن هناك ضوابط صارمة على المنتجين لضمان أعلى معايير النظافة، يبقى من المهم تذكير المستهلكين بأن الحليب الخام يحمل مخاطر محتملة، ولا يُنصح به للفئات الضعيفة صحياً".

    تُعد إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية من المناطق التي يُسمح فيها ببيع الحليب الخام، لكن بشروط محددة جدًا، إذ لا يمكن شراؤه من المتاجر أو السوبر ماركت، بل فقط من مزارع مسجلة رسميًا أو أسواق المزارعين أو شاحنات توزيع مرخصة، في المقابل، يُحظر بيعه تمامًا في اسكتلندا.

    كما تشترط القوانين أن يأتي الحليب من حيوانات خالية من الأمراض مثل السل، ومن مزارع تخضع للتفتيش مرتين سنويًا. كذلك يجب أن تُكتب تحذيرات صحية واضحة على الزجاجة تُنبه المستهلكين من مخاطر التسمم الغذائي.

    بعد نشر الفيديو، أعلنت المزرعة التي زارها هالاند عبر صفحتها على "فيسبوك" أن منتجها أصبح "مطلوبًا بشدة"، وأن موظفيها "مرهقون من حجم الطلبات"، مضيفة مازحة أنها "تفكر في شراء بقرة جديدة لتلبية الطلب المتزايد".

    هذه الموجة من الإقبال دفعت كثيرين للتساؤل: هل تحوّل شرب الحليب الخام إلى صيحة جديدة بين الرياضيين ومحبي اللياقة، بفضل تأثير نجم مانشستر سيتي؟.

    رأي خبراء التغذية

    الخبير الغذائي السابق في أكاديمية مانشستر سيتي، دان ريتشاردسون، علّق على الأمر قائلاً: "أنا دائمًا أبحث عن الخيار الأكثر أمانًا من الناحية الصحية. التحدي مع الحليب الخام هو أنه ليس كل المنتجين يحافظون على نفس معايير النظافة، رغم أن البعض يقدم منتجات عالية الجودة مثل التي يستخدمها هالاند".

    وأوضح ريتشاردسون أن المشكلة تبدأ عندما يحاول الناس تقليد عادات النجوم دون وعي كافٍ بالمخاطر، قائلاً: "هالاند بالتأكيد يحصل على منتج ممتاز وتحت رقابة صارمة، لكن المشكلة أن البعض سيبحث عن أرخص خيار متاح، ما قد يعرضهم لخطر الأمراض المنقولة بالغذاء".

    ورغم التحذيرات، يتوقع الخبير أن تزداد شعبية الحليب الخام بين الشباب والرياضيين، قائلاً بأسف: "للأسف، أرى أن هذه الصيحة ستنتشر".

    هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها هالاند الجدل بسبب عادات حياته اليومية. فإلى جانب شرب الحليب الخام، يتبع اللاعب روتينًا صحيًا فريدًا يشمل استخدام العلاج بالضوء الأحمر، وإضافة شراب القيقب (الميبل سيروب) إلى قهوته الصباحية.

    لكن ريتشاردسون يوجه نصيحة مهمة للشباب الطامحين لتقليد نجم السيتي، قائلاً: "بدلاً من البحث عن حلول سريعة أو تقليد لاعبين مشاهير، من الأفضل التركيز على الأساسيات: تناول ثلاث وجبات متوازنة، الحصول على ما يكفي من الكربوهيدرات والبروتين، والحفاظ على نظام غذائي متنوع وآمن".

    ويختتم الخبير حديثه قائلاً: "في النهاية، الأهم هو استخدام أطعمة آمنة وصحية، لأن جودة الغذاء هي الأساس في بناء أداء رياضي مستدام، وليس اتباع اتجاهات مؤقتة مهما كان مصدرها".

    وهكذا، يبدو أن كوب الحليب الصباحي الذي يشربه هالاند فتح نقاشًا يتجاوز كرة القدم، ليصل إلى قضايا الصحة العامة والتأثير الاجتماعي للنجوم، فبين من يرى في الحليب الخام "شرابًا طبيعيًا"، ومن يراه "مغامرة غير ضرورية"، يبقى الأكيد أن النجم النرويجي نجح مرة أخرى في أن يكون في صدارة الحديث.. حتى خارج الملعب!.

