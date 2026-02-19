Getty Images
الحكومة البرتغالية تفتح تحقيقاً بعد اتهام جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا بالإساءة العنصرية من قبل نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور
ماذا حدث في مباراة دوري أبطال أوروبا؟
وقع الحادث المذكور بعد حوالي 10 دقائق من بداية الشوط الثاني من تلك المباراة التي أقيمت في لشبونة في 17 فبراير. توقفت المباراة بسبب اشتباك اللاعبين واتباع الحكام إرشادات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).
سجل فينيسيوس جونيور هدفًا رائعًا لريال مدريد، عملاق الدوري الإسباني، واحتفل به أمام علم الزاوية أمام جماهير الفريق المضيف. اعترض عدد من لاعبي بنفيكا على تصرفات اللاعب البرازيلي الدولي التي اعتبروها استفزازية.
عندما كان اللعب على وشك الاستئناف، اندفع فينيسيوس - الذي كان يقف مقابل بريستياني - نحو حكم المباراة وأخبره بما قيل. يُزعم أن جناح بنفيكا أدلى بتصريحات عنصرية، وقد أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أنه فتح تحقيقًا في ما حدث - حيث غطى بريستياني فمه بقميصه.
تصريحات من فينيسيوس جونيور وبرستياني
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "يجري حالياً مراجعة التقارير الرسمية لمباريات الليلة الماضية. وعند الإبلاغ عن أي حوادث، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإذا أسفرت هذه الإجراءات عن عقوبات تأديبية، يتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وفي الوقت الحالي، ليس لدينا أي معلومات إضافية نقدمها ولا أي تعليقات أخرى ندلي بها".
أصدر فينيسيوس بيانًا بعد المباراة قال فيه: "العنصريون هم، قبل كل شيء، جبناء. إنهم بحاجة إلى وضع قمصانهم في أفواههم لإظهار مدى ضعفهم. لكنهم يتمتعون بحماية الآخرين الذين، من الناحية النظرية، عليهم واجب معاقبتهم. لا شيء مما حدث اليوم جديد في حياتي أو في حياة فريقي. تلقيت بطاقة صفراء بسبب احتفالي بهدف. ما زلت لا أفهم السبب. من ناحية أخرى، كان مجرد بروتوكول سيئ التنفيذ ولم يخدم أي غرض. لا أحب الظهور في مواقف مثل هذه، خاصة بعد فوز كبير وعندما يجب أن تكون العناوين الرئيسية عن ريال مدريد، لكن هذا ضروري".
صرح بريستياني في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أريد أن أوضح أنني لم أوجه في أي وقت من الأوقات إهانات عنصرية للاعب فينيسيوس جونيور، الذي أساء للأسف تفسير ما يعتقد أنه سمعه. لم أكن أبدًا عنصريًا تجاه أي شخص. وأنا آسف للتهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد".
الحكومة البرتغالية تفتح تحقيقاً
ستقوم الحكومة البرتغالية، من خلال الهيئة المعنية بمنع ومكافحة العنف في الرياضة (APCVD)، بالتحقيق في الحادث - في محاولة لتحديد ما إذا كان قد وقع هجوم عنصري.
وجاء في بيان نشر على الموقع الرسمي للهيئة الحكومية: "بعد تقارير وسائل الإعلام بشأن الإهانات/الأفعال العنصرية المزعومة الموجهة إلى لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور خلال المباراة بين SL Benfica وريال مدريد CF، في إطار مباراة الذهاب من تصفيات دوري أبطال أوروبا UEFA، التي أقيمت في Estadio da Luz، وهي مسابقة تنظمها UEFA، بدأت هيئة منع ومكافحة العنف في الرياضة (APCVD) إجراءات عقوبات إدارية لتوضيح الحقائق".
قد تتبع ذلك عقوبات ضد بنفيكا وبرستياني
قد يواجه كل من بنفيكا وبرستياني عقوبات - تتراوح بين غرامات مالية وإحالة التقرير إلى السلطات القضائية - إذا ثبتت صحة مزاعم العنصرية. ومن المتوقع أن تكتمل التحقيقات التي تجريها الهيئات الرياضية والحكومية بسرعة، مما يسمح باتخاذ إجراءات حاسمة.
