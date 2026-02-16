الحكم يواجه إيقافًا طويلًا بسبب فضيحة البطاقة الحمراء في مباراة إنتر وميلان، بينما يستهدف المشجعون عائلته بتهديدات بالقتل

لم يتردد مسؤولو يوفنتوس في تقييمهم للتحكيم مباشرة بعد الخسارة في سان سيرو. التقطت الكاميرات المدير الرياضي جورجيو كيليني إلى جانب الرئيس التنفيذي داميان كومولي وهما يواجهان لا بينا بغضب في النفق بينما كانت الفرق تتجه إلى الاستراحة. استمر التوتر مرتفعًا لفترة طويلة بعد صافرة النهاية، حيث أشار مسؤولو يوفنتوس إلى أن نزاهة المسابقة قد تم تقويضها بسبب مثل هذه الأخطاء البارزة.

وفي حديثه إلى قناة سكاي سبورت، وجه كيليني انتقادات لاذعة للوضع الحالي في إيطاليا "لا يمكننا التحدث عن كرة القدم بعد ما حدث اليوم. لقد حدث شيء غير مقبول على الإطلاق اليوم. لا يهم ما إذا كان ذلك يحدث لنا أو لغيرنا، ومن المتوقع أن يتغير نظام الفيديو المساعد للحكم (VAR) اعتبارًا من الغد، لأنه من غير المقبول أن تستمر مثل هذه الأخطاء في الحدوث حتى في المباريات الكبيرة مثل هذه.

"لقد كنا نحاول أن نقول منذ بداية الموسم أن مستوى التحكيم لا يرقى إلى مستوى المهمة، وهذا، للأسف، هو المشهد الذي عرضناه على بقية العالم اليوم. لقد حدث هذا للعديد من الفرق هذا الموسم. علينا أن نتغير، لا يمكننا الاستمرار في المماطلة كما نفعل دائمًا في كرة القدم الإيطالية.

"لا أعرف ما إذا كانوا غير مدربين بشكل صحيح، أو غير مؤهلين للقيام بهذه المهمة، أو أيًا كان السبب، فإن الحقيقة هي أن الحكام لا يرقون إلى مستوى كرة القدم في الدوري الإيطالي".