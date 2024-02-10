إليك الفائزون في 1FF Fantasy وأبرز تفاصيل الأسبوع 21

تعرض نجوم الرياض للهزيمة في الجولة 21 من بطولة One Future Football أول دوري رقمي على مستوى العالم بعد أن كان النجوم منشغلين بالاضطرابات لدى الخصم وبدا نجوم الرياض واثقين من الربح، بسبب أن نادي جنوب لندن في ذيل الترتيب وخاض خمس مباريات متتالية بدون فوز.

وبدأ الرياض المباراة بشكل أكثر تألقًا وافتتح التسجيل في الدقيقة 24 عن طريق راشد البلوشي، عمل جيد لجميل سكيك نتج عنه الهدف الثامن للبلوشي هذا الموسم.

استمر نجوم الرياض في التهديد لكن الشوط الأول انتهى بهدف واحد فقط، وواصل الفريق السعودي الضغط في بداية الشوط الثاني حيث بدا كوستاس تاكاس وأليكس أكينو خطيرين، لكنهما لم يتمكنا من جعل هيمنة نجوم الرياض تؤتي ثمارها.

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وفي الدقيقة 77، أدرك جنوب لندن التعادل عن طريق أدريان جروندين بعد عمل جيد من الظهير جان سالازار.

سعى الفريقان لتحقيق الفوز بعد ذلك، لكن لحظة من التألق من جيمس ألكوك حسمت الأمر حين أطلق لاعب خط الوسط الإنجليزي ركلة حرة من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 86 ليؤمن النقاط الثلاث لفريق جنوب لندن.

نتيجة مخيبة للآمال للغاية لنجوم الرياض الذين كانوا الفريق الأفضل بفارق كبير، لكنهم لم يتمكنوا من استغلال فرصهم التي أنهوا بها موسمهم.

وفي مباراة أخرى، أقيم نزال الموسم بين ناديي نايجا يونايتد ونادي سبورتيفو باليرمو. وتقدم باليرمو بنتيجة 0-3 بفضل أهداف إجناسيو كوريا وفيدي فيلا وليوناردو ريفيروس. ثم أحرز نايجا ثلاثة أهداف في 11 دقيقة ليعادل النتيجة حيث سجل أنطوني تشيدي في الدقيقة 70، وكريستيان فينديتو في الدقيقة 73، وأوشينا تشيبويزي في الدقيقة 81. وكان لكوريا الكلمة الأخيرة بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 83. لينهي المباراة لباليرمو بنتيجة 3-4.

فيما تعادل إنتر نوسانتارا 1-1 على أرضه مع برازيل أمازونيا، جيث سجل أولي مصطفى لفريق إنتر واريورز وجويلهيرمي أورلاندو لصالح أمازونيا. هذه النتيجة وهزيمة باريس سان دوني المفاجئة 0-2 على أرضه أمام بوندي إف سي تعني أن نوسانتارا هو بطل الموسم.

كما أصبح مانهاتن إف سي الآن متساويًا مع باريس في عدد النقاط بعد فوز 2-0 على نادي طوكيو للشباب.