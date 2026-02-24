دروس مستفادة من لقاء الحزم: الاتحاد يختار طريق الأهلي.. ويقرر تطبيق "نظرية عبدالرزاق حمدالله" في الدوري

عشاق عملاق جدة نادي الاتحاد، كانوا على موعد مع مباراة رسمية بطابع "ودي"؛ وذلك عندما واجه فريق الحزم الأول لكرة القدم، مساء يوم الثلاثاء.

"أنياب" النمور الاتحادية غابت تمامًا؛ ليكتفي الفريق بالتعادل (1-1) مع الحزم، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتقدّم الاتحاد بهدف عن طريق نجمه البرتغالي روجر فيرنانديز، في الدقيقة 80 من عمر المباراة؛ قبل أن يُعادل عبدالعزيز الضويحي للحزم، بعدها بأربع دقائق فقط.

وبهذه النتيجة.. وصل الاتحاد إلى النقطة 39، في "المركز السادس" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ بينما جمع الحزم نقطته الـ25، في "المركز الثالث عشر".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ وذلك بعد تعادُل الاتحاد مع الحزم، مساء يوم الثلاثاء..