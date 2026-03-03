آخرها الهروب بسبب الحرب الإيرانية: كريستيانو رونالدو "مغناطيس الشائعات في السعودية".. من قضايا المرور والجلد إلى علاقته مع جورجينا

تحت أضواء العاصمة الرياض الساطعة، لم يعد الأسطورة كريستيانو رونالدو مجرد لاعب كرة قدم يُطارد الأرقام القياسية؛ بل تحوّل إلى "مغناطيس كوني" للشائعات.

ومنذ اللحظة التي وطأت فيها قدماه مطار الملك خالد الدولي، في عاصمة المملكة العربية السعودية "الرياض"؛ بدأت الماكينة الإعلامية العالمية تنسج قصصًا مثيرة للجدل، حول رونالدو.

وانتقل رونالدو إلى المملكة، في يناير من عام 2023؛ وذلك عندما وقع على عقود الانضمام إلى فريق النصر الأول لكرة القدم، لمدة موسمين ونصف.

واندمج الأسطورة البرتغالية مع المجتمع السعودي سريعًا؛ ما دفعه لتجديد عقده مع النصر لمدة موسمين أخريين، حتى 30 يونيو 2027.

ورغم اندماج رونالدو في المجتمع السعودي، واعترافه بذلك علنيًا؛ إلا أن الشائعات لا تتركه أبدًا، وآخرها تلك المُتعلقة بهروبه من المملكة بسبب الحرب الإيرانية.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز الشائعات المثيرة للجدل؛ التي طاردت كريستيانو رونالدو، بعد انتقاله إلى المملكة العربية السعودية..