الحذاء الذهبي 2023-2024: هالاند، كين ولاوتارو وهدافي الدوريات الأوروبية

من إرلينج هالاند وهاري كين إلى لاوتارو مارتينيز، "جول" يجمع أفضل هدافي أوروبا في موسم 2023-24...

يشتد الصراع على الحذاء الذهبي لموسم 2023-24، ويتنافس المهاجمون من جميع أنحاء أوروبا لنيل شرف التربع على عرش هدافي القارة العجوز.

وتمكن النرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، من الفوز بالجائزة في الموسم الماضي، وفاز بالحذاء الذهبي عن موسم 2022-23 بعد أن سجل 36 هدفًا خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

ويشهد الموسم الحالي صراعًا كبيرًا بين عدد من النجوم، على رأسهم هالاند الذي يريد الحفاظ على لقبه، ومعه كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ، وغيرهم من النجوم.

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ويسجل موقع "جول" قائمة أفضل الهدافين في الدوريات الأوروبية الكبرى خلال عام 2023-24.

* ملاحظة: القائمة تشمل فقط أفضل الهدافين من الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الألماني، والدوري الفرنسي.