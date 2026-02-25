الجيل القادم لمانشستر يونايتد! واين روني حاضر بينما ابنه كاي يدخل كبديل في مباراة مانشستر يونايتد تحت 18 سنة، لكن لاعب شاب آخر يسرق الأضواء

كان واين في المدرجات عندما فاز فريق مانشستر يونايتد تحت 18 عامًا على ديربي بسهولة يوم الأربعاء، حيث حقق الشياطين الحمر الصغار فوزًا ساحقًا بنتيجة 6-1. كان قائد منتخب إنجلترا السابق أبًا فخورًا عندما تم إدخال ابنه كاي من مقاعد البدلاء، كما حضر المدير الفني الحالي مايكل كاريك وزميله السابق جون أوشيه لمشاهدة فريق دارين فليتشر.

أعطى لووي برادبري مانشستر يونايتد التقدم في الدقيقة السادسة، لكن شون كوري أدرك التعادل لديربي قبل نهاية الشوط الأول بقليل. ومع ذلك، أعاد جي جي غابرييل التقدم لفريقه من ركلة جزاء قبل أن يضيف نوح أجايي الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول.

سجل برادبري هدفه الثاني في الدقيقة 67، بينما سجل جابرييل وأجاي هدفين آخرين في الشوط الثاني. وبهذا الفوز، اقترب مانشستر يونايتد بفارق نقطة واحدة من المتصدر مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي تحت 18 عامًا، على الرغم من أنه لعب ثلاث مباريات أكثر من منافسه المحلي.