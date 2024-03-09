"الجميع يدعم ليفربول"!.. مانشستر سيتي والغيرة الإيجابية من الريدز

غيرة مانشستر سيتي من ليفربول!

يشعر بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي بالغضب والانزعاج من التغطية المتواصلة لإنجازات يورجن كلوب مع ليفربول، لكن هذه الغيرة ساعدت في الحفاظ على نجاح فريقه.

وقال جوارديولا، إنه عندما وصل إلى مانشستر سيتي أخبره مساعد المدرب السابق بريان كيد، بعدم الاهتمام ببطولة كأس الرابطة ونصحه "باللعب باللاعبين الشباب"، لكن المدرب الإسباني لم يستمع إلى النصيحة وأخذ البطولة على محمل الجد وقاد السيتي إلى أربعة انتصارات متتالية بين عامي 2018 و2021، لكنه شعر أنه لم يحصل على التقدير الكافى بهذا الإنجاز.

ومع تتويج ليفربول بقيادة كلوب، ببطولة كأس كاراباو هذا الموسم تم الإشادة بهم بشكل رائع، وقال جوارديولا، بعد فوز الريدز بلقب البطولة على حساب تشيلسي: "لا أعرف ما حدث في السنوات الأخيرة، يبدو الأمر وكأنه نهائي مسابقة مختلفة".

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ويرى جوارديولا، أن الصحافة اهتمت بانتصارات ليفربول، في عامي 2022 و2024، بشكل مختلف عن اهتمامها بانجازات السيتي.