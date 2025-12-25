فيديو | "احتفال في مطعم" يكشف حنين جناح فرنسا للجزائر بعد ثنائية محرز بشباك السودان!

افتتحت الجزائر مساء الأربعاء مشوارها بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بشكل مثالي. في الرباط، بعدما فاز الفريق على السودان (3-0) في أول مباراة له في دور المجموعات.

وسجل رياض محرز، أفضل لاعب في المباراة، هدفين حاسمين، مما منح فريقه بداية مثالية، قبل أن يحرز إبراهيم مازا لاعب باير ليفركوزن الألماني الهدف الثالث، بالمواجهة التي أقيمت بين الفريقين في إطار منافسات المجموعة الخامسة.