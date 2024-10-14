الجزائر وتوجو| عدوى محرز تنتشر والحفاظ على القمة صعب يا عوار!

الحفاظ على القمة صعب...

حقق منتخب الجزائر، ضيفًا هامًا وثمينًا أمام مضيفه توجو بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2025.

محاربو الصحراء الآن في وضع ممتاز بعد التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية، عقب تحقيق الفوز الثالث على التوالي والحفاظ على العلامة الكاملة والوصول للنقطة الثانية عشر.

لم يقدم المنتخب الجزائري، المستوى المنتظر منه ولكنه نجح في تحقيق المطلوب بأقل مجهود، وخرج بنقاط المباراة كاملة، عكس المباراة الماضية التي أمتع فيها الجماهير وسيطر على اللقاء وفرض كلمته بخمسة أهداف.

وشهد لقاء اليوم تراجعًا ملحوظًا لبعض لاعبي الجزائر، خاصة ممن ظهروا بشكل مميز، في المباراة الماضية وعلى رأسهم حسام عوار، الذي كان كالحاضر الغائب في مواجهة اليوم.