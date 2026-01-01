تم حذف البيان! .. عقوبات حكومية عنيفة في الجابون بعد كارثة أمم إفريقيا، وأوباميانج يعلق

وشارك منتخب الجابون، في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، على أمل تعويض فشلهم في التأهل إلى كأس العالم 2026، بعدما وصلوا إلى ملحق التصفيات المؤهلة للمونديال.

المنتخب الجابوني بلغ الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، إلا أنه خسر أمام نيجيريا بنتيجة (1-4)، علمًا بأن تلك التصفيات، انتهت بتأهل الكونغو الديمقراطية إلى بطولة الفيفا الفاصلة، بعد إقصاء النسور.

في المجموعة السادسة، كانت الجابون هي المنتخب الوحيد الذي لم يتأهل، بعد خسارة المباريات الثلاث، أمام الكاميرون (0-1) وموزمبيق (2-3) ثم كوت ديفوار (2-3).

رحلة الجابون القصيرة، شهدت أول انتصار لموزمبيق في تاريخها بكأس أمم إفريقيا، وريمونتادا مذهلة لكوت ديفوار، بعدما قلب الأفيال تأخرهم بهدفين للفوز بثلاثية، فيما جاءت أهداف المنتخب الأربعة في البطولة، عن طريق بيير أوباميانج وموسوندا وكانجا وبوانجا.