التعليم أولًا | لم يكن مجرد مشهد درامي.. جوارديولا يطبق مقولته مع تيد لاسو بالحرف، والعبرة أمام فينيسيوس!

رغم تقلص الفارق النقطي مع آرسنال من 9 نقاط إلى 5 نقاط وتزايد وتيرة الضغوط الجماهيرية والإعلامية للمنافسة على اللقب اختار المدير الفني بيب جوارديولا تجاهل كل هذه الحسابات الرقمية المعقدة.

المدرب الإسباني رفض تمامًا الانجرار خلف محاولات الصحافة للحديث عن حظوظ التتويج ببطولة الدوري مبينًا أن هناك 12 مباراة متبقية في تقويم الموسم الرياضي وأن التفكير يجب أن ينحصر فقط في المواجهة القادمة ضد فريق نيوكاسل.

هذا الهدوء والثبات الانفعالي يعكس نضجًا استثنائيًا في التعامل مع الضغط اليومي حيث يؤكد جوارديولا باستمرار أن الرياضة تحمل في طياتها رسائل إنسانية أعمق بكثير من مجرد التنافس الأسبوعي على حصد النقاط وجمع البطولات في الخزائن الرياضية الممتلئة.