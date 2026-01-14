"شراسة" التعاون المنقوصة تخضع لقوانين الأهلي .. عندما يقرر اللاعبون تتنحى أخطاء يايسله جانبًا ويتصدر "وعد" رياض محرز المشهد!

بينما كانت المواجهة بين الأهلي والتعاون، كان الخاسر الحقيقي هو النصر الذي جلس لاعبوه وجهازهم الفني بقيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، في منازلهم يتابعون اقتراب هبوط فريقهم من على وصافة جدول الترتيب، بعدما كانوا في الصدارة على مدار 12 جولة متتالية.

مواجهة الراقي وسكري القصيم حسمها الأول لصالحه بثنائية مقابل هدف وحيد، في الوقت القاتل وسط إثارة كبيرة، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الكولومبي روجر مارتينيز افتتح التهديف للضيوف أولًا في الدقيقة 1+45 بفضل ضربة جزاء، لكن الظهير زكريا هوساوي نجح في إدراك التعادل للراقي في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 14+90، اقتنص المهاجم الإنجليزي إيفان توني هدف الفوز بفضل ضربة جزاء، تحصل عليها زميله المدافع التركي ميريح ديميرال.

هذا الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 31 ليرتقي لوصافة جدول الترتيب متساويًا في النقاط مع النصر والتعاون، لكن الثنائي الأخير يظل متفوقًا بفارق الأهداف.

وللتعمق أكثر في تفاصيل تلك "القمة" بين الأهلي والتعاون، دعونا نستطرد في السطور التالية..