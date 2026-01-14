Ahli 2025 GOAL ONLY Matthias Jaissle Saleh Abu Al Shamat Matheus GoncalvesGOAL AR
"شراسة" التعاون المنقوصة تخضع لقوانين الأهلي .. عندما يقرر اللاعبون تتنحى أخطاء يايسله جانبًا ويتصدر "وعد" رياض محرز المشهد!

أبرز ملامح الفوز القاتل للأهلي أمام التعاون..

بينما كانت المواجهة بين الأهلي والتعاون، كان الخاسر الحقيقي هو النصر الذي جلس لاعبوه وجهازهم الفني بقيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، في منازلهم يتابعون اقتراب هبوط فريقهم من على وصافة جدول الترتيب، بعدما كانوا في الصدارة على مدار 12 جولة متتالية.

مواجهة الراقي وسكري القصيم حسمها الأول لصالحه بثنائية مقابل هدف وحيد، في الوقت القاتل وسط إثارة كبيرة، على استاد الإنماء في جدة، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الكولومبي روجر مارتينيز افتتح التهديف للضيوف أولًا في الدقيقة 1+45 بفضل ضربة جزاء، لكن الظهير زكريا هوساوي نجح في إدراك التعادل للراقي في الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 14+90، اقتنص المهاجم  الإنجليزي إيفان توني هدف الفوز بفضل ضربة جزاء، تحصل عليها زميله المدافع التركي ميريح ديميرال.

هذا الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 31 ليرتقي لوصافة جدول الترتيب متساويًا في النقاط مع النصر والتعاون، لكن الثنائي الأخير يظل متفوقًا بفارق الأهداف.

وللتعمق أكثر في تفاصيل تلك "القمة" بين الأهلي والتعاون، دعونا نستطرد في السطور التالية..

  • Al-Taawoun v Al-Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    نسخة شاموسكا "الشرسة" لا تنطلي على الأهلي

    إن أردت حساب مواجهة الأهلي والتعاون بالورقة والقلم، فالفوز سيكون أقرب لسكري القصيم، حيث كان الفريق الأخطر في غالبية مجريات اللقاء باستثناء الربع ساعة الأخيرة فقط تقريبًا.

    المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا نجح في اللعب الند بالند أمام نظيره الألماني ماتياس يايسله، في لقاء أحرج به الأخير، من ناحية الفاعلية والضغط العالي، وفي الوقت ذاته، حافظ على دفاع منظم وقوي، جعل أغلب محاولات الأهلي الهجومية في مهب الريح.

    يمكننا أن نقول إن الأهلي لم ينتصر لأنه الأفضل، إنما فقط فاز لأنه الأكثر رغبة، وهو أكبر ما يميز كتيبة ماتياس يايسله في الجولات الأخيرة حتى في ظل غياب بعض العناصر الأساسية.

    أما عن شاموسكا، فقد انهار عمله فوق رأسه في اللحظة التي قرر بها الاكتفاء بنتيجة التعادل، كونها كانت كافية لفريقه لاعتلاء الوصافة بدلًا من النصر.

    التعاون تراجع في الربع ساعة الأخيرة من اللقاء، وحتى طرد مدافع الأهلي روجر إيبانيز في الدقيقة 83 لم تمنحه الرغبة في اقتناص الفوز، وكرة القدم لا تحترم من لا يقاتل حتى النفس الأخير!

    والنتيجة النهائية هي سقوط شاموسكا للمباراة الثالثة على التوالي أمام أهلي يايسله.

  • عندما يقرر لاعبو الأهلي تتنحى أخطاء يايسله جانبًا

    قلنا في السطور السابقة أن ما منح الأهلي نقاط المباراة كاملة حتى في ظل النقص العددي لطرد مدافعه روجر إيبانيز في الدقيقة 83 هي الرغبة وليس الأفضلية الفنية على التعاون .. فانتصار الليلة جاء بأيدي اللاعبين بالفعل أكثر من مدربهم الألماني ماتياس يايسله.

    بدى أن يايسله مكتفيًا بنقطة التعادل أمام التعاون إلى حد كبير كحال شاموسكا، والدليل على ذلك تأخره الكبير في إجراء بعض التغييرات المهمة في الجانب الهجومي ووسط الملعب على الرغم من سوء حالة الثنائي رياض محرز وإنزو ميلوت، فلم يستبدل الثنائي إلا في الدقيقتين 82 و89 على الترتيب، بالأساس أربعة تغييرات من أصل الخمسة أجراهم الألماني في تلك الدقيقتين بغرابة شديدة.

    لكن في المقابل، تحلى لاعبوه بروح "النخبة الآسيوية 2025"، إذ كانوا يكشرون عن أنيابهم دائمًا مهما كانت ظروفهم، غير مبالين بإجهاد أو تراجع فني أو إصابات وما إلى ذلك.

    تلك الروح أظهرها الأهلي في مبارياته الأخيرة بالفعل، وكأنهم تذكروا وعد رياض محرز الذي أطلقه بنهاية الموسم الماضي، وقتما عقد العزم على تحقيق لقب دوري روشن السعودي 2025-2026 بعد حصد النخبة الآسيوية 2024-2025.

    الأهلي بهذه الروح قادر بالفعل على تحقيق لقب الدوري ومنافسة الهلال على الصدارة، ولنا في النسخة الماضية من البطولة القارية خير دليل.

  • Al Ahli v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    استجاب رياض محرز لمطالب الجمهور فاختفى تمامًا

    الجناح الجزائري للأهلي رياض محرز عاد للمشاركة في المباريات من جديد بعد غياب منذ أواخر ديسمبر الماضي، حيث كان يشارك مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

    أصر محرز على المشاركة رغم عرض مدربه الألماني ماتياس يايسله عليه الحصول على بعض الراحة كزميله الإيفواري فرانك كيسييه، لكن محارب الصحراء أراد العودة للمنافسات السعودية سريعًا.

    والمفاجأة أن محرز عاد بنسخة طالبه بها جمهور الأهلي كثيرًا ألا وهي أداء بعض الجوانب الدفاعية، لكن معها ظهرت "أسوأ" نسخة من الجزائري!

    رياض محرز ظهر في المناطق الدفاعية للأهلي أمام التعاون أكثر بكثير من الهجومية، لكن دون بصمة حقيقية، إذ يرجع بالفعل للخلف، إنما دون ضغط حقيقي على لاعبي الخصم.

    في المقابل، ولعامل السن والإجهاد بعد كأس إفريقيا، لم يقدم الجزائري أي بصمة هجومية طوال الـ45 دقيقة الأولى من المباراة. بينما تركزت هجمات الأهلي بشكل شبه كامل على الجهة اليسرى التي يقودها الجناح البرازيلي جالينو.

    فقط في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، وقبل استبداله في الدقيقة 82، بدأ في الزيادة الهجومية ومن ثم صنع فرصتين لزملائه، لم يستغلوا أي منها لهز شباك الخصم.

    ويبقى اللوم الأكبر على يايسله الذي سمح له بالمشاركة دون الحصول على راحة كفرانك كيسييه.

  • "تهور" يعكر مئوية نجم الأهلي

    الليلة احتفل مدافع الأهلي البرازيلي روجر إيبانيز بـ"مئويته" مع قلعة الكؤوس، إذ خاض 11 مباراة منذ ارتداء قميص الراقي في صيف 2023.

    إيبانيز قدم مباراة جيدة من الناحية الفنية كما هي عادته، لكن "سلوكيًا" كان أقل لاعبي فريقه..

    البداية كانت بعدما تدخل بانفعال كبير في اشتباك زميله التركي ميريح ديميرال مع لاعب الخصم أشرف المهديوي، لتتسع دائرة الخلاف بسببه وتصل إلى اشتباكات بالأيدي. صحيح أنه فلت من الكارت الأصفر وقتها، لكنه لم يفلت من الكارت الأحمر على مدار أحداث المباراة..

    في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، تحصل إيبانيز على كارت أصفر، على إثر كرة مشتركة، لكن في لقطة تهور كبير في الدقيقة 83 على لاعب الخصم روجر مارتينيز، تحصل على الإنذار الثاني ومن ثم الكارت الأحمر.

    هذا الطرد هو الثاني لإيبانيز في الموسم الجاري مع الأهلي، حيث حصل على كارت أحمر مباشر خلال مواجهة الفيحاء في الجولة الـ12.

    وبشكل عام، طُرد المدافع البرازيلي أربع مرات منذ انضمامه إلى الأهلي في صيف 2023، منهم اثنين في الموسم الجاري.

