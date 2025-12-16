التشكيل المثالي لـ"ذا بيست" فيفا 2025 | استبعاد محمد صلاح وسالم الدوسري .. ظهور "خجول" لريال مدريد وبرشلونة و"سيطرة" باريس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبًا في العالم، خلال عام 2025، وفقًا لما قُدم خلال موسم 2024-2025.

وشهد التشكيل بالطبع كما هو حال مختلف جوائز العام الذي شارف على الانقضاء، سيطرة لاعبي باريس سان جيرمان، في ظل خوضهم لموسم أكثر من رائع، سيطروا به على البطولات المحلية في فرنسا، بجانب التتويج بدوري أبطال أوروبا 2024-2025، والوصول لنهائي كأس العالم للأندية 2025.

لكن رغم وجود بعض اللاعبين العرب ضمن المرشحين للدخول في تشكيل الأفضل لعام 2025 على رأسهم المصري محمد صلاح (ليفربول)، المغربي ياسين بونو (الهلال)، والسعودي سالم الدوسري (الهلال) إلا أن التشكيل شهد وجود عربي وحيد هو أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان.

وجاء التشكيل كاملًا كالتالي: