زهيرة عادل

التشكيل المثالي لـ"ذا بيست" فيفا 2025 | استبعاد محمد صلاح وسالم الدوسري .. ظهور "خجول" لريال مدريد وبرشلونة و"سيطرة" باريس

أفضل 11 لاعب خلال عام 2025 بحسب جوائز "ذا بيست"..

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبًا في العالم، خلال عام 2025، وفقًا لما قُدم خلال موسم 2024-2025.

وشهد التشكيل بالطبع كما هو حال مختلف جوائز العام الذي شارف على الانقضاء، سيطرة لاعبي باريس سان جيرمان، في ظل خوضهم لموسم أكثر من رائع، سيطروا به على البطولات المحلية في فرنسا، بجانب التتويج بدوري أبطال أوروبا 2024-2025، والوصول لنهائي كأس العالم للأندية 2025.

لكن رغم وجود بعض اللاعبين العرب ضمن المرشحين للدخول في تشكيل الأفضل لعام 2025 على رأسهم المصري محمد صلاح (ليفربول)، المغربي ياسين بونو (الهلال)، والسعودي سالم الدوسري (الهلال) إلا أن التشكيل شهد وجود عربي وحيد هو أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان.

وجاء التشكيل كاملًا كالتالي:

  • جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان / مانشستر سيتي)

    الحارس الإيطالي الذي رحل عن الفريق الباريسي بعدما قاده لحصد الأخضر واليابس الموسم الماضي، لينضم لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

    خلال ذاك الموسم (2024-2025)، شارك دوناروما في 47 مباراة، استقبل خلالها 43 هدفًا، وخرج بشباك نظيفة من 17 مباراة.

  • أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

    المغربي الذي أعلنها من قبل: "أنا الأحق بجائزة الكرة الذهبية خلال عام 2025"، لكن لم ينلها، كما هو حاله بالنسبة لجائزة الأفضل من فيفا، في ظل سيطرة زميله الفرنسي عثمان ديمبيلي على كلا الجائزتين.

    لكن بشكل عام، كان حكيمي منافسًا قويًا على كافة الجوائز واستحق عن جدارة واستحقاق التواجد في تشكيل الأفضل.

    وبخلاف تأثيره في دفاع باريس، فقد ساهم في 27 هدفًا، بواقع تسجيل 11، وصناعة 16 آخرين طوال الموسم الماضي.

  • نونو مينديش (باريس سان جيرمان)

    كما كان أشرف حكيمي يمنح القوة لباريس على الجانب الأيمن، كان البرتغالي نونو مينديش لا يقل عنه جدارة في الجانب الأيسر.

    صاحب الـ23 عامًا أحد المقاتلين بصمت في تشكيل باريس، لكن بصمته شعر بها الجميع، حتى ساهم في 12 هدفًا خلال 53 مباراة.

  • ويليان باتشو (باريس سان جيرمان)

    استمرارًا مع نجوم النادي الباريسي، فقد حجز المدافع الإكوادوري مكانه بجوار حكيمي ومينديش.

    صاحب الـ24 عامًا كان يقضي موسمه الأول مع باريس في (2024-2025)، لكنه لم يستغرق الكثير من الوقت لإثبات ذاته، فلم تمثل النقلة من الدوري الألماني (آينتراخت فرانكفورت) إلى نظيره الفرنسي أي هزة في مستواه، بل تطور أكثر تحت قيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.

  • فيرجيل فان ايك (ليفربول)

    المدافع الهولندي وقائد الريدز، الذي قدم موسمًا أكثر من رائع، أنهاه بحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

    على المستوى القاري، لم يصل ليفربول بعيدًا في ذاك الموسم، لكن على المستوى الفردي استحق فان دايك التواجد في هذا التشكيل.

    وربما وجوده هنا الآن، يمثل دفعة قوية له لاستعادة مستواه، بعدما تراجع بشكل كبير في الموسم الجاري.

  • جود بيلينجهام (يال مدريد)

    الإنجليزي الذي قضى الموسم المنقضي وهو يعاني من إصابة في الكتف، استدعت تدخل جراحي بمجرد نهاية الموسم، لكنها لم تعقه عن أداء مهمته على أكمل وجه في 2024-2025.

    وخرج بيلينجهام من ذاك الموسم حاصدًا لقبي كأس السوبر الأوروبي وكأس إنتركونتيننتال، بعدما ساهم في 30 هدفًا خلال 58 مباراة.

  • فيتينيا (باريس سان جيرمان)

    النجم البرتغالي الذي كان يراه الكثيرون جدير بالخروج بجائزة فردية من موسم 2024-2025، لكن لم يحالفه الحظ.

    لكن هذا لم ينقص من الدور الذي قدمه صاحب الـ25 عامًا مع باريس طوال الموسم، إذ نجح إنريكي في تطويره بشكل لافت، ما انعكس حتى على مستواه مع منتخب بلاده، الذي توج بدوري الأمم الأوروبية الموسم الماضي.

  • بيدري (برشلونة)

    من أعلن أكثر من نجم سابق للغريم التقليدي "ريال مدريد" رغبته في خطفه من برشلونة، نظرًا للقيمة الكبيرة التي يضيفها في وسط ملعب البرسا.

    صاحب الـ23 عامًا ساهم في حصد برشلونة ثلاثة الموسم الماضي "الدوري المحلي، كأس إسبانيا، وكأس السوبر المحلي".

    وخلال هذا المشوار الناجح، شارك بيدري في 59 مباراة، أحرز خلالها ستة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

  • كول بالمر (تشيلسي)

    الإنجليزي صاحب الـ23 عامًا، الذي كان أحد قادة عملية إعادة إحياء تشيلسي من جديد، حيث عاد لمنصات التتويج بصورة مميزة..

    هذه العودة أتت على حساب بطل أوروبا "باريس سان جيرمان"، حيث توج على حسابه بطلًا لكأس العالم للأندية 2025.

    وسط هذا، شارك بالمر في 52 مباراة بمختلف بطولات الموسم الجاري، سجل خلالها 18 هدفًا وصنع 14 آخرين.

  • لامين يامال (برشلونة)

    الجناح الشاب ومستقبل الكرة الإسبانية، رغم تراجع مستواه في الموسم الجاري إلا أنه كان في أوج عطائه خلال 2024-2025.

    في ذاك الموسم، شارك يامال في 55 مباراة، وسجل 18 هدفًا، فيما صنع 25 آخرين.

    ويرجع البعض التراجع الكبير والإصابات التي تضربه في الموسم الجاري للمجهود الخرافي الذي قدمه طوال الموسم الماضي.

  • عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

    هنا لا جديد يذكر ولا قديم يعاد، فهو من حصد جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" منذ فترة قصيرة، والآن يحصد جائزة "ذا بيست".

    السبب وراء هذا الاستحواذ ليس فقط نجاح ناديه في حصد كافة البطولات الفرنسية المحلية الموسم الماضي بجانب دوري أبطال أوروبا، إنما كذلك الاستمرارية على تقديم أداء أكثر من رائع طوال الموسم الماضي، حيث أعاد اكتشاف نفسه حقًا.

    وبشكل عام، شارك ديمبيلي في 53 مباراة الموسم الماضي، أحرز خلالها 35 هدفًا وصنع 16 آخرين.

  • التشكيل كامل

