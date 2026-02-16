البريطانيون في الخارج: ترينت ألكسندر-أرنولد يثبت أخيرًا قيمته لريال مدريد، وهاري كين يصل إلى 500 هدف في مسيرته، وجاريل كوانسا يقود باير ليفركوزن إلى فوز كبير

كان موسم ترينت ألكسندر-أرنولد الأول مع ريال مدريد مخيباً للآمال حتى الآن. تعرض الظهير الأيمن السابق لليفربول لإصابتين عضليتين مختلفتين، مما أدى إلى غيابه عن 21 مباراة، بينما شارك في 18 مباراة فقط مع الفريق الملكي، بما في ذلك كأس العالم للأندية الصيف الماضي، والتي كانت تقنياً جزءاً من الموسم الماضي.

ببطء ولكن بثبات، يعمل ألكسندر-أرنولد على استعادة عافيته بالكامل. بعد عودته من مقاعد البدلاء في الفوز 2-0 على فالنسيا الأسبوع الماضي، شارك لأول مرة منذ ديسمبر في الفوز 4-1 على ريال سوسيداد يوم السبت.

سجل ريال مدريد الهدف الأول بعد خمس دقائق بفضل لعب ألكسندر-أرنولد الكلاسيكي، الذي أرسل تمريرة رائعة حول خط دفاع ريال سوسيداد إلى المهاجم غونزالو غارسيا، الذي حول الكرة برفق إلى الزاوية البعيدة. حظي اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بتصفيق حار على جهوده عندما تم استبداله في الدقيقة 60.

وقال المدرب ألفارو أربيلوا للصحافة: "لن نكتشف أي شيء جديد عن ترينت. كانت مفاجأة سارة أن نرى كيف يفهم اللعبة وكيف يرى المساحات. هذه الأمور مهمة جدًا للمدرب، أن يكون لديه لاعبون يفهمون ما نريد. ليس فقط التمرير لتشغيل الفريق، بل كل ما نريده منه.

"من خلال العمل معه، يبدو لي أنه شاب ذكي للغاية، يفهم اللعبة جيدًا، ويدرك بسرعة ما نريده منه. إنه ليس الظهير النموذجي الذي يبقى دائمًا في الجناح، بل يمكنه أيضًا اللعب في الوسط. نريد لاعبين قادرين على تبادل المراكز. نحن محظوظون لوجود لاعب مثله".

في هذه الأثناء، شاهد بيلينغهام المباراة من المدرجات برفقة شريكته أشلين كاسترو، في موعد خاص بمناسبة عيد الحب. لأنه لا شيء يعبر عن "أحبك" مثل تشجيع زملائك.