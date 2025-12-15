GOAL ONLY Messi GFXGoal AR
علي رفعت

من "البرغوث" إلى "القبيح".. توقيع ريجيلون يقتل أسطورة "ميسي الديكتاتور" للأبد!

ماذا تبقى لكارهي ميسي بعد اليوم؟!

في خطوة هامة في الدوري الأمريكي للمحترفين، أعلن نادي إنتر ميامي رسميًا اليوم 15 ديسمبر 2025، تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني سيرجيو ريجيلون، في صفقة انتقال حر تمتد حتى ديسمبر 2027. 

ظاهريًا، تبدو الصفقة تحركًا فنيًا ذكيًا لتعويض اعتزال النجم جوردي ألبا عقب التتويج بلقب كأس الدوري، ولكن عند الغوص في تفاصيل التاريخ، نجد أن هذا التوقيع يحمل في طياته أبعادًا تتجاوز المستطيل الأخضر؛ إنه الدليل الدامغ الذي انتظره عشاق ليونيل ميسي لسنوات لدحض إحدى أكبر الشائعات التي طاردت مسيرته: أكذوبة "الديكتاتور الصغير".

لإدراك حجم المفارقة في هذه الصفقة، علينا العودة بضعة سنوات إلى الوراء، لنستعرض السجل الأسود من العداء الذي جمع الوافد الجديد بملوك ميامي الحاليين.

  • سجل ريجيلون الجدلي: إهانات مباشرة للرموز

    لم يكن سيرجيو ريجيلون مجرد خصم رياضي لبرشلونة، بل كان يمثل وجهًا للاستفزاز الصريح في مباريات "الكلاسيكو" المتوترة.

    الواقعة الأشهر التي لا تزال محفورة في ذاكرة الجماهير تعود إلى مارس 2019 في ملعب سانتياجو برنابيو.

    في تلك الليلة المشحونة، التقطت عدسات الكاميرات ريجيلون وهو يدخل في مشادة حادة مع ليونيل ميسي، حيث اقترب منه بوجه عابس موجهًا له إهانة مباشرة قائلًا: "ما خطبك يا برغوث؟.. ما خطبك؟"، مستخدمًا اللقب الذي عُرف به ميسي في سياق تهكمي لتقليل الشأن.

    ولم يكتفِ بذلك، بل اشتبك في المباراة ذاتها مع لويس سواريز وصرخ في وجهه قائلًا: "لا تلمسني.. أنت قبيح جدًا.. أنت قبيح حقًا"، في مشهد رد عليه سواريز لاحقًا بإيماءات ساخرة تحاكي "البكاء" عقب خسارة ريال مدريد.

    العداء لم يتوقف عند قميص الريال؛ ففي مواجهة لاحقة بقميص إشبيلية، تجدد الصدام، ووصل الأمر إلى اشتباك بالأيدي دفع ميسي - المعروف بهدوئه النسبي - إلى دفع ريجيلون بقوة، في واحدة من المرات النادرة التي يخرج فيها ليو عن شعوره.

    وبعيدًا عن نجوم برشلونة، يُعرف ريجيلون بشخصيته المثيرة للجدل خارج الملعب، فقد واجه عاصفة من الانتقادات في إنجلترا حينما كسر قواعد الحجر الصحي الصارمة إبان جائحة كورونا لحضور حفل الكريسماس، مما تسبب في غضب إدارة توتنهام وجماهيره، ناهيك عن حياته الشخصية الصاخبة وانفصاله الدرامي عن المؤثرة مارتا دياز، والذي تحول إلى مادة دسمة للصحافة الإسبانية، راسمًا صورة للاعب يحيط به الصخب أينما حل.

    نهاية خرافة "ميسي المتحكم"

    لسنوات طوال، روجت بعض وسائل الإعلام المدريدية والمعادية للنجم الأرجنتيني نظرية مؤامرة تُعرف بالديكتاتور الصغير.

    زعمت هذه النظرية أن ميسي هو الحاكم الفعلي لبرشلونة والمنتخب الأرجنتيني من وراء الستار، وأنه يمتلك قائمة سوداء يمنع بموجبها انضمام أي لاعب لا يروق له شخصيًا، أو لا يمرر له الكرة، واستشهدوا بأسماء مثل ماورو إيكاردي، زلاتان إبراهيموفيتش، وباولو ديبالا، واليوم، تأتي صفقة ريجيلون لتنسف هذه المزاعم من جذورها.

    التوقيت هنا هو العامل الحاسم، نحن نتحدث عن صفقة تمت بعد أسابيع قليلة من تجديد ليونيل ميسي لعقده مع إنتر ميامي. 

    ميسي في ميامي ليس مجرد لاعب؛ هو المشروع بأسره، هو الواجهة الاقتصادية والرياضية للنادي، وسلطته المعنوية هناك تفوق بمراحل ما كان عليه الوضع في برشلونة، فالنادي مملوك فعليًا له روحيًا، وإدارة ديفيد بيكهام لا ترفض له طلبًا.

    لو كان ميسي حقًا ذلك الشخص الحقود أو المتحكم الذي يخلط الشخصي بالمهني، لكان ريجيلون آخر لاعب تطأ قدمه ولاية فلوريدا. 

    كان يكفي لليو إيماءة بسيطة أو كلمة واحدة للإدارة: "لا أريد هذا اللاعب الذي أهانني ونعت صديقي بالقبح"، وكانت الإدارة ستصرف النظر فورًا. 

    لكن الصمت عن الماضي، والموافقة الضمنية أو حتى الصريحة على قدوم ريجيلون، تكشف معدن ميسي الحقيقي.

    الاحترافية فوق الضغائن

    توقيع إنتر ميامي مع ريجيلون يثبت أن عقلية ميسي هي عقلية الفوز المجردة من العواطف السلبية. الفريق بحاجة لظهير أيسر هجومي لتعويض الفراغ الكبير الذي تركه جوردي ألبا؟ ريجيلون متاح مجانًا ويمتلك الجودة الفنية؟ إذن، فليأتِ.

    ما يحدث في الملعب يبقى في الملعب؛ هذه هي الرسالة، الاستفزازات والشتائم هي أدوات نفسية يستخدمها الخصوم في لحظات التوتر، لكن بمجرد أن يرتدي الخصم قميص فريقك، تسقط العداوة وتبدأ الزمالة. 

    هذا السلوك ينفي تهمة "الشللية" أيضًا فميسي لا يبحث عن أصدقاء للنزهة، بل يبحث عن تروس تدور في ماكينة الفريق لتحقيق البطولات، حتى لو كان هذا الترس هو الشخص الذي أراد إهانته قبل ست سنوات.

    بيت القصيد

    وصول سيرجيو ريجيلون إلى إنتر ميامي ليس مجرد صفقة انتقال حر؛ إنه إعلان براءة لليونيل ميسي من تهم تسلطية لاحقته طويلًا.

    في غرفة ملابس "تشيس ستاديوم"، سيتصافح الرجلان، وسيمرر ميسي الكرة لريجيلون ليسجل، ليثبت للعالم أن الأساطير الحقيقية لا تملك وقتًا للأحقاد، وأن الديكتاتور لم يكن سوى وهمٍ في خيال من عجزوا عن إيقافه في الملعب.

