فيديو | البرد القارس أجبره على تصرف غريب.. حارس تركي يلجأ للشاي وسط المباراة!
فوز مهم لأرضروم سبور في سباق القمة
حقق نادي أرضروم سبور فوزاً استراتيجياً ثميناً على ضيفه ومنافسه المباشر تشوروم بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري الدرجة الثانية التركي.
يدين أصحاب الأرض بالفضل في هذا الانتصار للاعب بنهور كيسير الذي سجل هدف الحسم الوحيد في الدقيقة 52 على ملعب كاظم كارابيكير.
بهذه النتيجة، تجاوز أرضروم سبور خصمه، رافعاً رصيده إلى 33 نقطة ليرتقي إلى المركز الرابع، مشعلاً صراع الصعود ومضيقاً الخناق على إيروكسبور الثالث (34 نقطة).
في المقابل، تكبد تشوروم خسارة مؤلمة جمدت رصيده عند 32 نقطة، ليتراجع إلى المركز السادس في جدول الترتيب.
شاي تحت الجليد!
في مشهد طريف وعفوي، خطف الكرواتي ماتيا أوربانيتش، حارس مرمى أرضروم سبور، الأضواء من الجميع خلال مواجهة فريقه ضد تشوروم.
ففي ظل الأجواء الجليدية التي تشتهر بها مدينة أرضروم، حيث تنخفض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية تحت الصفر، لم يجد الحارس وسيلة لمقاومة الصقيع سوى وضع كوب من "الشاي الساخن" بجوار القائم.
والتقطت عدسات الكاميرا أوربانيتش وهو يغتنم فترات توقف اللعب لارتشاف جرعات من الدفء، في تصرف أثار إعجاب وتفاعل الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي.
هذه اللقطة لم تكن مجرد حدث عابر، بل تحولت إلى العنوان الأبرز للمباراة، معبرة بصدق عن قسوة الظروف المناخية التي يخوض فيها اللاعبون مباريات الدوري التركي في الشتاء، وكيف يبتكرون حلولاً عملية للبقاء في كامل جاهزيتهم البدنية والذهنية.
نبوءة علي أوكانجي تتحقق
أعادت لقطة الحارس أوربانيتش إلى الأذهان ذكريات تعليق طريف حدث في الموسم الماضي، ليثبت أن "النكتة" قد تصبح واقعاً في ملاعب تركيا.
القصة تعود إلى نوفمبر من العام الماضي، حين اقترح المعلق الرياضي الشهير علي أوكانجي، أثناء تعليقه على مباراة جرت وسط العواصف الثلجية، فكرة اعتماد "استراحة شرب الشاي" رسمياً في الشتاء، على غرار "استراحة شرب المياه" المعتمدة من الفيفا في الأجواء الحارة.
أوكانجي برر اقتراحه وقتها بأن اللاعبين والحكام بحاجة لتدفئة أجسادهم لاستكمال اللعب. واليوم، التقط المعلق الحالي للمباراة، مراد ينيرصوي، طرف الخيط، مشيراً إلى أن الحارس الكرواتي قرر تطبيق "نبوءة" زميله أوكانجي بشكل فردي وعملي، ليتحول الاقتراح الإعلامي الطريف إلى مشهد واقعي يوثق حاجة اللاعبين الماسة لمثل هذه الاستراحات الدافئة في صقيع الأناضول.
ماذا بعد في دوري الدرجة الثانية التركي؟
مع انتهاء الجولة الـ19، دخل دوري الدرجة الثانية التركي مرحلة "كسر العظام" في صراع الصعود إلى دوري الأضواء (السوبر ليج). يتربع بينديك سبور حالياً على القمة برصيد 39 نقطة، متمسكاً بالبطاقة الأولى للصعود المباشر، بينما يلاحقه إيروكسبور كظله في الوصافة برصيد 37 نقطة.
غير أن فوز أرضروم سبور الأخير قلب الموازين في منطقة المطاردة، حيث رفع رصيده إلى 33 نقطة، ليقلص الفارق ويضغط بقوة على ثنائي الصدارة، وفي الوقت ذاته يشعل المنافسة على مراكز الملحق (البلاي أوف). الوضع خلفه لا يقل سخونة، حيث يتساوى بودروم وتشوروم برصيد 32 نقطة لكل منهما، بينما يتربص إيغدير (30 نقطة) وبولو سبور (29 نقطة) بأي تعثر لاقتحام المنطقة الدافئة. هذا التقارب النقطي الكبير يعني أن الجولات القادمة ستشهد لعبة "كراسي موسيقية"، حيث يمكن لمباراة واحدة أن تعيد ترتيب المراكز من الثالث إلى الثامن، مما يعد بنصف موسم ثانٍ ناري لا يقبل القسمة على اثنين.
