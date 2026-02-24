Getty Images Sport
البرتغال تراجع مباراة ودية مع المكسيك بعد إنذار أمني، المباراة ليست معرضة للخطر في الوقت الحالي
البرتغال تعيد تقييم المباراة الودية مع المكسيك
في بيان عام، قال الاتحاد الفيدرالي لكرة القدم (FPF) إنه يراقب عن كثب التطورات ويقيّم الظروف المحيطة بسفر الوفد. وشدد الاتحاد على أن الوضع المتغير يتطلب تقييمًا مستمرًا قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.
تنبيهات أمنية تثير مراجعة
أطلقت السلطات المكسيكية إنذارات طوارئ في أكثر من 20 ولاية اعتبارًا من يوم الأحد 22 فبراير، بعد أن أثار اعتقال شخص يُزعم أنه على صلة بالجريمة المنظمة مخاوف أمنية في عدة مناطق. ورغم أن الوضع قد جذب الانتباه الدولي، تشير المصادر إلى أن المباراة الودية ستقام في موعدها المحدد في الوقت الحالي.
وقالت الاتحاد البرتغالي لكرة القدم: "تتطلب التطورات الأخيرة تقييمًا مستمرًا للظروف المرتبطة برحلة الوفد"، مضيفة أن التنسيق مع الحكومة البرتغالية سيكون حاسمًا في أي قرار نهائي. كما أشار الاتحاد إلى أنه لا يزال على اتصال منتظم مع الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، وسلط الضوء على العلاقة المؤسسية القوية بين المنظمتين.
المباراة ليست معرضة للخطر في الوقت الحالي
أوضحت البرتغال أن سلامة اللاعبين والموظفين ستكون المعيار الذي سيحدد جميع الخطوات التالية.
وجاء في البيان: "سلامة اللاعبين والطاقم الفني والموظفين والمشجعين هي أولويتنا المطلقة"، مشددًا على أن الاعتبارات الأمنية ستحدد في النهاية ما إذا كانت المباراة ستقام كما هو مخطط لها.
في الوقت الحالي، لا تزال البرتغال تتوقع أن تكون في كامل قوتها
قبل ظهور المخاوف الأمنية، كانت البرتغال تعتزم السفر إلى المكسيك بفريق كامل القوة كجزء من استعداداتها لكأس العالم 2026، وفقًا لشبكة ESPN.
