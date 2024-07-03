حضر البطل فغاب الكومبارس.. دياز ينطفئ في ليلة توهج خاميس!

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معتز الجمال

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نجم ساو باولو يتألق

أحبط منتخب كولومبيا مخطط منتخب البرازيل، وخطف تعادلًا مثيرًا (1-1)، في ختام دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى ملعب ليفيس ستاديوم، تقدم رافينيا بركلة حرة مباشرة مميزة في الدقيقة 12، قبل أن يتعادل دانيل مونوز لكولومبيا في الدقيقة 45.1.

بهذه النتيجة، فشل منتخب السيليساو في خطف صدارة المجموعة الرابعة، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط من فوز وتعادلين، بينما تمسك بها منتخب كولومبيا، برصيد 7 نقاط.

وتجنبت كولومبيا مواجهة صعبة أمام منتخب أوروجواي القوي، الذي تأهل بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة الثالثة، ليواجه منتخب بنما (الوصيف).

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