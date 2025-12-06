"لا أدين لأحد بأي شيء" .. أنشيلوتي يخرج برسالة مُقلقة لنيمار ويختار المغرب كالخصم الأصعب بمجموعة البرازيل

في وقت سابق من هذا الأسبوع، حذر أنشيلوتي نيمار وفينيسيوس جونيور، الذي عانى أيضًا من إصابات مؤخرًا، من أنهما بحاجة إلى أن يكونا في "أفضل حالاتهما" لكي ينضما إلى تشكيلة البرازيل في كأس العالم.

وقال: "هناك العديد من اللاعبين الجيدين، وأنا بحاجة إلى اختيار لاعبين في كامل لياقتهم البدنية. لا يقتصر الأمر على نيمار، بل قد يشمل [مهاجم ريال مدريد] فينيسيوس. إذا كان فينيسيوس في 90٪ من لياقته البدنية، فسأستدعي لاعبًا آخر في كامل لياقته البدنية، لأن هذه التشكيلة تتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة، خاصة في الهجوم. في الهجوم، لدينا العديد من اللاعبين الجيدين".

بعد أن عرفت البرازيل أنها ستواجه اسكتلندا والمغرب وهايتي في مجموعتها في كأس العالم 2026، سُئل الإيطالي مرة أخرى عن فرص مشاركة نيمار في البطولة.

وقال للصحفيين بعد القرعة "إذا تحدثنا عن نيمار، علينا أن نتحدث عن لاعبين آخرين. علينا أن نفكر في البرازيل، التي يمكن أن تكون مع نيمار أو بدونه مع لاعبين آخرين أو بدون لاعبين آخرين. سنضع القائمة النهائية بعد موعد الفيفا في مارس. أفهم جيدًا أنهم مهتمون جدًا بنيمار، وأريد أن أوضح أننا في ديسمبر، وكأس العالم في يونيو، وسأختار الفريق الذي سيشارك في كأس العالم في مايو. إذا كان يستحق ذلك، وإذا كان بحالة جيدة، وأفضل من غيره، فسيلعب في كأس العالم، وهذا كل شيء. أنا لا أدين لأحد بشيء".

وأما عن مواجهة المغرب:"هم فريق صعب للغاية، لعبوا بشكل جيد جدًا في المونديال الأخير، اسكتلندا منتخب قوي، ولكن المغرب هم الخصم الأقوى في المجموعة، يجب أن نثق بأنفسنا ونستعد جيدًا للبطولة".