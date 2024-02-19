البديل المثالي لبيلينجهام أم شريكه؟ براهيم دياز ينفجر أخيراً في ريال مدريد!

موسم رائع لدياز حتى الآن مع ريال مدريد

نجح براهيم دياز، نجم فريق ريال مدريد فى إثبات قدراته أخيرًا مع الفريق الملكى بعد إعارته لفريق ميلان الإيطالي لمدة ثلاثة مواسم.

وتألق دياز، فى مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج، بدوري أبطال أوروبا وتفوق على ثلاثة مدافعين قبل أن يسجل هدف الفوز وقام بتقليد وقفة بيلينجهام، الشهيرة فى احتفاله فى مباراة شهدت غياب النجم الإنجليزى الشاب بسبب الإصابة لكن الريال كان لديهم البديل المثالي.

وكان البعض يعتقد أن غياب بيلينجهام، سيؤدى إلى انهيار ريال مدريد لأنهم فقدوا أفضل هدافي الفريق وصانع التمريرات الحاسمة ولكن الفريق لا يتمحور حول بيلينجهام فقط.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن المتوقع أن يغيب بيلينجهام، لمدة أسبوعين على الأقل بعد إصابته في الكاحل أمام جيرونا، لكن ريال مدريد أصبح لديه نسخة احتياطية منه فى لاعب كان قبل أقل من ستة أشهر، مصيره غامضًا.

ولعب ريال مدريد ست مباريات بدون بيلينجهام، وشارك دياز أساسيًا في جميع المباريات الست، وسجل أربع أهداف وصنع هدفًا، ليكون بمثابة البديل المثالي لبيلينجهام.

وتألق دياز، مؤخرًا هو مكافأة له بعد أربع سنوات من مسيرته بدأت بانتقاله إلى العاصمة الإسبانية، وفشله فى إثبات نفسه وإعارته إلى ميلان ووصلت إلى حصوله على الفرصة مجددًا واستغلالها.