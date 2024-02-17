البديل الحاسم!.. سكوت ماكتوميناي سلاح مانشستر يونايتد لاقتحام المربع الذهبى بالدوري الإنجليزي

سلاح جديد حاسم للشياطين الحمر هذا الموسم!

أثبت سكوت ماكتوميناي، لاعب مانشستر يونايتد أهميته الكبيرة هذا الموسم مع الشياطين الحمر وقاد الفريق لحصد 12 نقطة حاسمة.

وكان النجم الاسكتلندي يقترب من الرحيل عن اليونايتد في الصيف الماضي ولكنه استمر وتألق مع الفريق منذ بداية الموسم وقاد مكتوميناي، الشياطين الحمر لتحقيق فوزًا غاليًا على ملعب أستون فيلا، ليقتحم الفريق المنافسة مجددًا على المربع الذهبى للدوري الإنجليزي.

مواجهة أستون فيلا ليست المرة الأولى التي يقوم فيها مكتوميناى بإنقاذ اليونايتد، فقد كان بديلًا مؤثرًا أيضًا ضد برينتفورد وتشيلسي وولفرهامبتون وشيفيلد يونايتد، وفي كل مرة سجل فيها هدفًا في الدوري هذا الموسم كان الهدف الحاسم للشياطين الحمر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال إريك تين هاج، سابقًا إن نجم خط الوسط لا يستوفي المعايير ليكون لاعبًا أساسيًا لمانشستر يونايتد، وكان الفريق يرحب برحيله ولكن أبدى فقط وست هام اهتمامًا بضمه مقابل 30 مليون جنيه إسترليني وكان هذا المبلغ أقل من السعر الذي طلبه يونايتد وهو 40 مليون جنيه إسترليني ليستمر اللاعب مع الشياطين الحمر.

وقد اكتشف مانشستر يونايتد مزايا استمرار مكتوميناى، حيث كان اللاعب البديل الحاسم وصانع الفارق.