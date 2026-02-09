Getty Images Sport
"البداية فقط" - رايان رينولدز يرسل رسالة بينما يحتفل نجم هوليوود بمرور خمس سنوات في وريكسهام مع روب ماك
ريكسهام يتطلع إلى الدوري الممتاز
يحتل وريكسهام حالياً المركز السادس في بطولة الدوري، ويحتل المركز الأخير في التصفيات المؤهلة للصعود. وقد خرج النادي الويلزي من الدوري غير المحترف بفضل دعم رينولدز وماك، وفي الذكرى الخامسة لوصوله إلى ويلز، أرسل رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال رينولدز في X: "خمس سنوات، أشعر وكأننا بدأنا للتو". كما نشر مقطع فيديو يضم أبرز اللحظات.
"لن يتكرر أبدًا"
كما احتفل نادي ريكسهام بهذه الذكرى على وسائل التواصل الاجتماعي، وصرح الحارس السابق بن فوستر أن صعودهم المذهل لن يتكرر أبدًا.
وقال: "في سالفورد سيتي، هناك لاعبو كرة قدم يديرون الأمور وقد سبق لهم أن فعلوا ذلك من قبل. إنهم يعرفون كيف تدار أندية كرة القدم، وأحيانًا يؤدي ذلك إلى عقلية ترفض ما لن ينجح. برمنغهام لديها ملاك أثرياء جدًا، لكن ريكسهام مختلفة. لم يكن روب ورايان يعرفان حقًا ماذا يفعلان عندما استوليا على نادي كرة القدم. لقد استثمرا المال، ولكنهما استثمرا أيضًا طاقتهم الخاصة. لقد وضعا اهتمامهما الشخصي وطاقتهم في ذلك بطريقة نادرًا ما تراها. أعتقد حقًا أنك إذا سألتهم عما يفخرون به أكثر، فسيكون ريكسهام في مقدمة كل ما فعلوه في التمثيل أو الأعمال. لكي تأخذ شيئًا لم تفهمه تمامًا وتبنيه ليصبح ما هو عليه اليوم، عليك أن تفخر بذلك كثيرًا. إنه أمر مذهل.
"إنه أمر سخيف. لن يتكرر أبدًا. الصعود من دوري غير دوري، الصعود، الصعود، والوجود بالفعل في مراكز الصعود في هذا المستوى أمر شائن. قلت قبل عام أو عامين أنني أعتقد أنهم سيكونون في الدوري الممتاز في غضون ثلاثة أو أربعة أو خمسة أعوام. الخروج من الدوري الممتاز هو مطلب كبير - إنه دوري صعب وتنافسي يتضمن الكثير من المال. لكنهم فعلوا ذلك بالطريقة الصحيحة - لقد منحوا المدير الفني الصلاحية لجلب اللاعبين الذين يريدهم، لفهم من هم."
باركنسون لديه "وظيفة مدى الحياة"
لعب فيل باركنسون دوراً مهماً في قيادة فريق ريكسهام إلى الصعود في الدوريات، وقد أعلن مالكو النادي أنه سيحصل على "وظيفة مدى الحياة" إذا رغب في ذلك.
قال ماك: "لا أعرف [إذا] كان لدي الكلمات التي تصف تمامًا مدى أهمية فيل في قصة ونجاح فريق ريكسهام.
"أنا ورايان نتحدث طوال الوقت، ولا أرى أي سيناريو يمكن أن يؤدي إلى طرد فيل باركنسون. هذا لا معنى له.
لقد كان المهندس والمبدع وراء كل هذا. من وجهة نظرنا، لديه وظيفة مدى الحياة. ما لم يجد وظيفة أخرى يرغب في القيام بها، فهو مدربنا. إنه مديرنا. إنه رجلنا.
"أعلم أن هذا يبدو سخيفًا وربما غير مسؤول أن أقوله علنًا، ولكن الحقيقة هي أن هذا هو ما نشعر به. ولقد كنا دائمًا صادقين في إظهار مشاعرنا. كنا دائمًا صادقين قدر الإمكان."
وأضاف: "ما قلناه منذ اليوم الأول هو أننا نريد بناء نموذج مستدام.
"إذا نظر أي شخص إلى الوضع الاقتصادي للنادي في الوقت الحالي، فسيجد أنه غير مستدام، وذلك بسبب الطريقة التي وصلنا بها إلى هنا.
"لكن هذا فقط لأن البنية التحتية لم تكن موجودة منذ أجيال. لذا، ما نحاول القيام به هو زرع البذور حتى نتمكن من تحقيق النجاح الآن، ولكن بعد 50 أو 100 عام من الآن، ستصبح تلك البذور أشجارًا ونموذجًا مستدامًا تمامًا.
"هل أريد أن آتي وأشاهدنا نفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز؟ نعم. هل أريد الفوز بدوري أبطال أوروبا؟ نعم. ولكن، إذا كانت مدينة ريكسهام غير ناجحة بينما نحن نزدهر، فإننا نكون قد فشلنا."
ما هو مستقبل وريكسهام؟
يواجه ريكسهام فريق إيبسويتش تاون في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي قبل أن يعود إلى منافسات الدوري الإنجليزي ضد بريستول سيتي الأسبوع المقبل.
